La regrettée Tina Turner a révélé qui était son béguin pour les célébrités un peu plus d’un mois avant sa mort. Le musicien emblématique est décédé mardi à l’âge de 83 ans après avoir lutté contre une longue maladie.

Dans une interview avec The Guardian début avril, Turner a déclaré: « J’ai toujours eu le béguin pour Mick Jagger. J’ai adoré quand nous avons tourné avec les Rolling Stones. »

Mercredi, Jagger s’est rendu sur Twitter pour honorer Turner après son décès.

« Je suis tellement attristé par le décès de ma merveilleuse amie Tina Turner. Elle était vraiment une interprète et chanteuse extrêmement talentueuse », a écrit Jagger à côté de plusieurs images de Turner.

TINA TURNER MORT À 83 ANS

« Elle était inspirante, chaleureuse, drôle et généreuse. Elle m’a tellement aidé quand j’étais jeune et je ne l’oublierai jamais », a-t-il conclu.

Jagger et Turner ont toute une histoire ensemble. Tina et son défunt mari, Ike Turner, ont fait la première partie des Rolling Stones dans les années 1960. Plusieurs années plus tard, Turner est revenu à l’ouverture de plusieurs spectacles américains du groupe en 1981.

Jagger et Turner ont interprété plusieurs chansons ensemble, dont « Honky Tonk Woman », « Jumpin’ Jack Flash » et « It’s Only Rock ‘n’ Roll ».

LA VIE DE TINA TURNER EN PHOTOS

En 1989, le couple s’est produit lors de la cérémonie d’intronisation au Rock and Roll Hall of Fame, en l’honneur des Rolling Stones.

En 2018, Turner a détaillé le partage d’une scène avec Jagger dans son autobiographie, « My Love Story ».

« Combien de femmes peuvent tenir leur fin de scène avec Mick Jagger ? Pourtant, Mick et moi avons toujours passé le meilleur moment ensemble », a écrit Turner, selon Today.

Ailleurs dans son interview avec The Guardian, Turner a expliqué comment elle voudrait qu’on se souvienne d’elle après son décès.

« En tant que reine du rock’n’roll », a-t-elle déclaré en avril. « En tant que femme qui a montré aux autres femmes qu’il est normal de lutter pour le succès selon ses propres conditions. »

La mort de la reine du rock’n’roll a été annoncée mercredi sur Instagram. Turner est décédée mardi des suites d’une longue maladie dans sa maison de Küsnacht, en Suisse, près de Zurich, selon son manager. Elle est devenue citoyenne suisse il y a dix ans.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Tina Turner », indique le communiqué sur les réseaux sociaux.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

« Avec sa musique et sa passion sans bornes pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars de demain. Aujourd’hui, nous disons au revoir à une chère amie qui nous laisse à tous sa plus grande œuvre : sa musique. Toute notre compassion sincère va à sa famille. Tina, tu vas beaucoup nous manquer.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Avec des admirateurs allant de Beyoncé à Jagger, Turner était l’un des artistes les plus titrés au monde, connu pour un noyau de favoris pop, rock et rythmique et blues : « Proud Mary », « Nutbush City Limits », « River Deep, Mountain High, » et les succès qu’elle a eus dans les années 80, parmi lesquels « What’s Love Got to Do with It », « We Don’t Need Another Hero » et une reprise de « Let’s Stay Together » d’Al Green.