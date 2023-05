Tina Turner a influencé le prince William pendant son enfance, rappelle des souvenirs de la princesse Diana

Le prince William avait un bon souvenir de Tina Turner, qui comprend son frère le prince Harry et sa défunte mère la princesse Diana.

Les commentaires du prince William sur sa chanson préférée de Turner ont refait surface à la lumière de la mort de l’icône mardi.

« Et l’une des chansons dont je me souviens massivement et qui est restée avec moi tout ce temps, et que j’apprécie encore à ce jour en secret, c’est » The Best « de Tina Turner parce qu’assis sur la banquette arrière, chantant, c’était comme un vrai moment en famille », avait précédemment déclaré William dans un épisode du podcast « Time to Walk » en 2021.

« Et ma mère, elle conduisait, chantant à tue-tête », se souvient-il. « Et nous mettions même le policier dans la voiture, il chantait aussi de temps en temps. »

LA RELATION DE TINA TURNER AVEC IKE

« Vous chantiez et écoutiez la musique jusqu’aux portes de l’école quand ils vous ont déposé. Quand je l’écoute maintenant, cela me ramène à ces trajets en voiture et me rappelle beaucoup de souvenirs de ma mère. . »

La mort de la reine du rock’n’roll a été annoncée mercredi sur Instagram. Turner est décédée mardi des suites d’une longue maladie dans sa maison de Küsnacht, en Suisse, près de Zurich, selon son manager. Elle est devenue citoyenne suisse il y a dix ans.

« C’est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Tina Turner », indique le communiqué sur les réseaux sociaux. « Avec sa musique et sa passion sans bornes pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et inspiré les stars de demain. »

« Aujourd’hui, nous disons au revoir à une chère amie qui nous laisse sa plus grande œuvre : sa musique. Toute notre compassion va à sa famille. Tina, tu vas beaucoup nous manquer. »

Turner est resté dans les mémoires de l’industrie de la musique.

« Je suis tellement attristé par le décès de ma merveilleuse amie Tina Turner. Elle était vraiment une interprète et chanteuse extrêmement talentueuse », a écrit Mick Jagger sur Twitter.

« Elle était inspirante, chaleureuse, drôle et généreuse. Elle m’a tellement aidé quand j’étais jeune et je ne l’oublierai jamais », a-t-il conclu.

Lionel Richie a partagé : « Quelle vie ! Quel spectacle ! Quel talent ! Ta résilience a été une leçon pour nous tous. Tu vas me manquer, mon cher ami ! Merci pour les souvenirs… »

Et Oprah Winfrey a écrit : « J’ai commencé en tant que fan de Tina Turner, puis une groupie à part entière, la suivant d’émission en émission à travers le pays, puis, finalement, nous sommes devenus de vrais amis. Elle est notre éternelle déesse du rock ‘n’ roll qui contenait une ampleur de force intérieure qui a grandi tout au long de sa vie. Elle était un modèle non seulement pour moi mais pour le monde. Elle a encouragé une partie de moi dont je ne savais pas qu’elle existait… Je suis une meilleure femme, une meilleure humaine, parce que sa vie a touché la mienne. Elle était en effet tout simplement la meilleure. »

Tout au long de sa carrière, Turner a vendu plus de 150 millions de disques. Elle a remporté huit Grammys et a été intronisée au Temple de la renommée du rock and roll en 1991. Elle a de nouveau été intronisée et honorée pour sa carrière solo en 2005.

Turner a lancé sa carrière en 1960 avec la sortie de « A Fool in Love ». La chanson a atteint la deuxième place du classement Hot R&B Sides et la 27e place du Billboard Hot 100.

Outre le chant, Turner s’est également essayé au théâtre. Elle décroche son premier rôle en 1975 avec « Tommy » et apparaîtra plus tard dans « Mad Max Beyond Thunderdome » aux côtés de Mel Gibson.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.