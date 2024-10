Tina Tona explore son double héritage à travers la culture pop et le collage

Attiré par la technique par amour pour sa « débrouillardise et sa tactilité », Tina Tona a commencé à faire des collages en 2014, après avoir lu un livre de Dan Eldon que sa sœur lui avait transmis. Il y avait quelque chose dans la nostalgie du style du photojournaliste et artiste britannique qui résonnait en elle lorsqu’elle était adolescente et qui lui est resté depuis : « J’ai adoré que ses sujets soient ses amis et que toutes les couleurs et le caractère ludique reflétaient presque la façon dont il admirait eux », dit-elle à It’s Nice That.

Les collages vibrants de techniques mixtes et les illustrations photographiques de Tina sont désormais devenus sa principale activité artistique. Outre Dan Eldon, les compositions soignées de l’artiste à partir de ses pièces de puzzle de journaux, de magazines, de feutre et de perles, s’inspirent également des vidéoclips du début des années 2000. «Je me retrouve toujours à revenir à BOB par OutKast à cause du traitement des couleurs afro-futuriste […] Le travail de Hype Williams a également été essentiel pour moi en grandissant. Mon étoile du Nord depuis que je suis enfant a toujours été les vidéoclips », dit-elle.

Considérant la « reconstruction de l’imagerie comme un outil positif de construction du monde », Tina s’inspire de ses expériences, grandissant entre l’Ouganda, le Rwanda, le Canada et les États-Unis, pour explorer « la richesse de l’expression noire diasporique, de l’homosexualité, de la beauté et de la joie radicale ». . Dans ses œuvres texturées et multicouches, l’artiste aime mettre en lumière des sujets qui lui rappellent les personnes qui l’inspirent dans la vraie vie, « comme mes parents, mes frères et sœurs, mes cousins, mes amis les plus proches et mes mentors », explique-t-elle. Pour ce faire, elle se tourne souvent vers un éventail de « magazines noirs vintage » comme matériau principal de ses compositions, considérant l’utilisation de ces visuels d’archives comme un moyen de naviguer dans son héritage à travers la culture pop. « Les héros noirs dans le sport, la musique et le cinéma sont un thème récurrent dans mon travail », dit-elle. « J’aime l’idée de pouvoir alchimiser quelque chose considéré comme ‘low-brow’ et lui donner une certaine validité et dignité. »

L’artiste aime décrire son style joyeux de copier-coller comme « un bruit organisé – car aussi chaotique que cela puisse paraître, il y a une interaction significative entre tous les matériaux et tous les sujets que j’utilise », dit-elle. « Rendre mon travail aussi ludique que possible est crucial pour ma pratique et ma perspective sur l’art. »