Tina Thadani partage la réaction des parents à sa relation avec Yo Yo Honey Singh, dit “mon père m’a dit …”

Le rappeur Yo Yo Honey Singh fait la une des journaux pour son retour et sa relation avec Tina Thadani. Après avoir traversé différentes phases difficiles de sa vie, dont un divorce compliqué, Honey a retrouvé sa forme et il a retrouvé l’amour. Actuellement, Singh sort avec VJ devenue entrepreneure Tina Thadani. Récemment, Tina a parlé de sa relation avec l’artiste et de sa vision du passé de Honey.

Tout en interagissant avec Etimes, Tina a déclaré que les choses évoluaient progressivement entre eux. En apprenant à connaître Honey, elle s’est rendu compte que le chanteur était à l’opposé de son personnage à l’écran. “C’est difficile de rencontrer quelqu’un comme lui. Il est très charismatique et intelligent. J’ai aussi été fan de son travail. C’est un créateur de tendances et il se démarque”, l’a félicité Tina.

Thadani a même partagé la réaction de ses parents face à leur relation. Tina a révélé qu’actuellement, ils profitaient simplement du présent et qu’elle était heureuse d’obtenir l’approbation de sa famille pour leur relation. “Mes parents ont appris la nouvelle après avoir lu des histoires sur nous en ligne. Mes parents sont juste heureux et me soutiennent. Mon père était excité et il a dit: “Oh, nous devons faire ceci, nous devons faire cela.”” Tina a dû calmer son père et lui a dit que tout cela était très nouveau et qu’il y avait du temps pour tout le reste.

Tina et Honey ont rendu publique leur relation, un mois après le divorce du rappeur. Commentant la mauvaise phase de Honey, Thadani a ajouté qu’elle n’avait jamais jugé les gens sur la base de leur passé. “Ce ne sont pas mes affaires. J’ai seulement regardé son travail et j’ai été fan de son travail. Quand je l’ai rencontré, il est apparu comme cet individu timide et doux.” Thadani a affirmé.

Comme tous les autres couples, Tina et Honey Singh ont également été attaquées par des trolls. Lorsqu’on a demandé à la star de Paris Ka Trip de partager son point de vue sur les opposants, la dame a ajouté : “Je ne lis pas tout ça (commentaires négatifs). C’était du passé. Il était célibataire à 100 % quand je l’ai rencontré. Reposez-vous, Je ne parle pas de la vie passée de quelqu’un.” Tina a conclu en affirmant qu’elle ne fait pas attention aux trolls.