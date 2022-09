Tina Ramirez, qui a fondé le célèbre Ballet Hispánico, décède à 92 ans

Tina Ramirez, qui a consacré sa carrière à mettre en valeur la diversité de la culture hispanique, en fondant la compagnie de danse Ballet Hispánico à New York en 1970 et en la guidant vers une renommée internationale, est décédée le 6 septembre chez elle à Manhattan. Elle avait 92 ans. Verdery Roosevelt, ancien directeur exécutif du Ballet Hispánico, a annoncé le décès mais n’a pas fourni de cause immédiate.

Après une longue carrière d’interprète, Mme Ramirez s’est tournée dans les années 1960 vers l’enseignement et le développement des ressources culturelles du centre-ville.

“Nous étions partout à New York”, a-t-elle déclaré au Los Angeles Times, parlant de personnes d’origine latino et hispanique, “mais les gens pensaient que nous étions des lave-vaisselle, des gens qui lavaient les sols. Nous n’avons prêté aucune attention. Je voulais dire, ‘Hey, nous avons une belle culture.’ ”

Elle a nommé la compagnie Ballet Hispánico pour refléter une diversité maximale, explorant des interprètes et des styles musicaux représentant près de deux douzaines de pays hispanophones et lusophones.

Aujourd’hui, l’école compte 800 étudiants qui s’entraînent à de nombreuses techniques différentes, allant du jazz au ballet en passant par les idiomes espagnols classiques.

Le Ballet Hispánico était et est toujours une compagnie de chambre composée de 10 à 15 danseurs, qui interprètent des œuvres créées spécialement pour la troupe. Le répertoire de la compagnie englobe un mélange de ballet classique, de danse moderne, de formes classiques espagnoles et d’infusions du vocabulaire de la danse autochtone. La musique et les histoires sont presque toujours d’origine hispanique. Cependant, les rangs de la troupe sont également ouverts aux artistes non hispaniques.

“L’une des choses qui m’intéressent, c’est la prise de risques”, a déclaré Mme Ramirez au New York Times en 1994, expliquant sa décision de commander une nouvelle œuvre à la chorégraphe Amanda Miller. « Je lui ai dit : ‘Voulez-vous faire une pièce sombre ? À la musique espagnole ? ”

Mme Ramirez a déclaré qu’elle considérait la danse comme une “peinture dans l’espace”, dans laquelle “les émotions doivent venir de l’intérieur et être révélées par le corps en mouvement”.

Ernestina Ramirez est née à Caracas, au Venezuela, le 7 novembre 1929. Son père était un torero du Mexique et sa mère était de Porto Rico. Elle a accompagné son père dans toute l’Amérique latine pour son travail. Elle a été hypnotisée par lui, disant plus tard que son élégance du mouvement et son flair pour le dramatique en tant que torero ont semé son intérêt pour la danse. Il lui a donné ses premiers cours de danse en la faisant tenir en équilibre sur ses pieds.

Mme Ramirez avait 5 ans lorsque ses parents ont divorcé, et elle et sa mère (qui s’est remariée) ont finalement emménagé dans un appartement à Spanish Harlem. Sa mère, issue d’une famille d’éducateurs, ne voulait pas que sa fille devienne danseuse. Mais la sœur de Mme Ramirez, Coco, s’est vu prescrire des cours de danse pour améliorer sa mauvaise santé.

Après un an, leur mère a cédé et a permis à Mme Ramirez, maintenant âgée de 12 ans, de commencer à étudier officiellement la danse. Son professeur principal était Lola Bravo, une doyenne de la danse espagnole qui croyait également à l’importance du ballet classique ; Mme Ramirez a ensuite étudié avec la ballerine des Ballets russes Alexandra Danilova.

De la fin des années 1940 au début des années 1960, Mme Ramirez a dansé à Broadway, dans des troupes de danse moderne et avec un groupe de concert dirigé par Federico Rey. Elle a vécu en Espagne pendant deux ans et a continué à y étudier. Elle et Coco se sont associés pour un numéro de boîte de nuit qui a fait le tour du monde avec le chef d’orchestre Xavier Cugat.

Mme Ramirez est retournée à New York en 1963 pour reprendre l’atelier de son ancien professeur Bravo, qui prenait sa retraite. Elle a vu de ses propres yeux ce que l’étude après étude a démontré — que l’éducation artistique améliore également l’estime de soi des élèves et leur performance tout au long de leur programme scolaire standard.

Ce concept l’a inspirée à lancer Operation High Hopes, un programme de formation professionnelle à la performance pour les enfants défavorisés des cinq arrondissements de New York. L’Office for Economic Opportunity de la ville lui a accordé 18 000 $ pour démarrer le programme à l’été 1967, avant que l’argent de la subvention ne succombe rapidement aux coupes budgétaires.

Certains de ses étudiants du programme ont continué à travailler avec elle et avaient jeté leur dévolu sur des carrières professionnelles. Elle voulait leur offrir des opportunités professionnelles et Mme Ramirez a fondé Ballet Hispánico avec une subvention de 20 000 $ du New York State Council on the Arts.

“Je voulais donner du travail aux danseurs hispaniques”, a-t-elle déclaré au Rochester Democrat and Chronicle. « Je voulais qu’ils n’aient pas à danser dans les boîtes de nuit. Ils étaient des danseurs sérieux et méritaient d’être traités comme tels.

C’était un moment propice pour les danseurs de couleur. Le Dance Theatre of Harlem d’Arthur Mitchell avait été créé en 1969. L’American Dance Theatre d’Alvin Ailey avait maintenant plus de dix ans. Pourtant, alors comme aujourd’hui, assurer la stabilité était un défi permanent, même pour les troupes les plus acclamées, sans parler d’une start-up pionnière.

Arthur Mitchell, ‘Jackie Robinson’ de la profession de ballet, décède à 84 ans

Au milieu d’un marché immobilier à New York qui a considérablement affecté la vulnérabilité des organisations artistiques, l’investissement du Ballet Hispánico dans l’achat de son propre bâtiment a été la clé de sa longévité. Lorsqu’il a semblé que l’entreprise risquait de perdre ses studios sur la 89e rue ouest, le conseil de la communauté locale est intervenu pour défendre son achat du bâtiment ainsi que d’une maison à côté. Le Ballet Hispánico a réuni les 1,3 million de dollars nécessaires pour acheter et rénover les deux bâtiments « dollar par dollar », se souvient Mme Ramirez.

Ballet Hispánico a commencé à tourner à travers les États-Unis et à l’étranger tout au long de sa première décennie d’existence. L’engagement de Mme Ramirez envers l’éducation a rayonné au-delà des limites de sa propre école, car elle a envoyé les danseurs de la compagnie dans les écoles de New York et des communautés locales lors d’arrêts de tournée.

En 2005, Mme Ramirez a reçu la Médaille nationale des arts, la plus haute distinction gouvernementale pour les artistes et les mécènes.

En 2009, à l’âge de 80 ans, Mme Ramirez a pris sa retraite en tant que directrice du Ballet Hispánico, citant la façon dont la consommation des responsabilités de l’entreprise avait submergé son appréciation plus large des arts. “Je ne vois pas assez de danse”, a-t-elle déclaré au Los Angeles Times. « Je ne vois pas assez de théâtre, je ne vais pas dans les musées. Cela doit changer.

Les survivants incluent sa sœur, Coco Ramirez Morris.