Tina Malone, 60 ans, est magnifique après sa 12e perte de poids et son lifting

L’actrice SHAMELESS Tina Malone avait l’air incroyable alors qu’elle montrait sa perte de poids de 12 pierres et son lifting sur Good Morning Britain.

L’actrice Tina, 60 ans, a revu son style de vie au cours des dernières années et a semblé fraîche dans l’émission ITV mercredi.

Tina avait l’air élégante dans une robe d’été à bretelles à fleurs et a opté pour un maquillage glamour complet, avec une lèvre rouge vif.

Elle a coiffé ses cheveux blonds en boucles douces et accessoirisé avec des boucles d’oreilles et des bracelets superposés.

L’actrice – qui a subi un lifting l’année dernière – s’est dite « fière » d’avoir 60 ans et a déclaré qu’elle se sentait plus « sexy que jamais », après avoir célébré son anniversaire marquant en janvier.

Tina a dit qu’elle était ravie des résultats, admettant qu’elle avait l’air 20 ans plus jeune qu’elle.

L’année dernière, Tina a révélé qu’elle était passée sous le couteau parce qu’elle craignait d’avoir l’air « misérable ».

À l’époque, elle avait confié à Closer son opération : « Je suis ravie de mon apparence.

« Mon ancien visage semblait triste et misérable maintenant j’ai l’air en meilleure santé, plus sexy et plus jolie que jamais. Les dernières années ont été difficiles et cela m’a donné de quoi sourire.

Elle s’est offerte l’op après une période difficile de confinement, ajoutant : « Ces deux dernières années, nous avons été rudes à tous points de vue.

« J’ai assisté à 22 enterrements et quatre d’entre eux étaient des suicides. C’était très traumatisant.

« Ma petite fille ne s’est pas bien comportée pendant le confinement et je me sentais à plat et déprimé. Paul a perdu son emploi dans l’armée et mes emplois d’acteur se tarissent dès que la pandémie a frappé, nous avons lutté avec l’argent.

Elle a déjà montré son exploit de perte de poids en bikini alors qu’elle profitait du soleil sur une plage.

L’actrice a remanié son corps au cours des dernières années et présente maintenant les résultats.

Elle a laissé tomber 12 pierres depuis qu’elle a commencé une refonte majeure de son corps et elle a prouvé qu’elle travaillait dur pour maintenir son incroyable silhouette de taille six.

Tina a subi neuf interventions chirurgicales, ainsi que son anneau gastrique, y compris des opérations pour enlever l’excès de peau qui restait autour de son ventre en raison de sa perte de poids.

Elle s’est également fait enlever la peau de ses bras, de son cou et de ses cuisses, ainsi que plusieurs interventions chirurgicales sur son visage et ses dents.

Tina a montré son nouveau look svelte, mais a admis qu’elle s’autorisait toujours des friandises malgré son régime strict.

