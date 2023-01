Tina Leung de NY discute du spectacle (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Fans de Empire bling ont été présentés à un styliste de mode et créateur de tendances basé à New York Tina Leung dans la nouvelle série dérivée Empire Bling : New York. Elle a rejoint le casting rempli de ses amis, dont Dorothée Wang, Stephen Hung, Richard Chang et des personnages plus fabuleux, mais avouaient être hésitants au début. “Tout ce qui me fait vraiment peur, c’est un signal pour moi de le faire, quoi qu’il arrive. Quand quelque chose me terrifie, je me dis : “D’accord, tu dois juste le faire””, a expliqué Tina dans une interview EXCLUSIVE avec HollywoodLife.com. “Je connaissais aussi à peu près tout le monde dans le casting, donc cela m’a aidé à décider que ce serait un oui.”

Elle a ajouté: «Le fait que cette émission aide à la représentation était également une chose énorme pour moi. De plus, j’adore partir à l’aventure et c’était définitivement une aventure. La native de Hong Kong s’est fait un nom avant de recevoir le traitement Netflix, faisant la une des journaux en tant qu’icône de la mode de rue à New York et It girl, ainsi que la fondatrice de House of Slay, s’attaquant au racisme, à la haine et à l’intimidation dans l’industrie de la mode. Cependant, elle a révélé qu’elle attendait avec impatience que les fans apprennent à connaître la femme au-delà des looks couture.

“Je pense que d’après mon Instagram et juste à partir de la Fashion Week, les gens voient mon côté mode, et je pense que d’après le défilé, ils vont apprendre que beaucoup de choses m’arrivent en grandissant”, Tina dit à HL. “J’ai trois sœurs plus jeunes… et j’ai juste hâte qu’elles obtiennent un peu plus d’une silhouette plus étoffée.”

L’icône de style a ajouté: «Je suis excité quoi qu’il arrive. C’est un autre chapitre de ma vie dont j’ai hâte de tourner la page.

Vous pouvez attraper Tina dans Empire Bling : New YorkLa première saison de est maintenant disponible sur Netflix !

