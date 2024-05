Tina Knowles révèle que sa fille Solange a été conçue sur le Nil

Tina Knowles s’est déchaînée sur le Nil.

La femme d’affaires de 70 ans révélé sur le podcast « The Run-Through » de Vogue que sa fille cadette, Solange, a été conçue sur le Nil en Égypte.

«Je pensais que j’allais avoir un garçon et je voulais l’appeler Niles. Mais je ne savais pas que cette fille était arrivée », Knowles dit dans l’épisode du 23 mai.

La mère de deux enfants a fait des aveux qui ont fait tourner les têtes tout en discutant de l’inspiration derrière les noms emblématiques de Solange et de sa sœur aînée Beyoncé.

Tina Knowles a révélé que sa plus jeune fille, Solange, avait été conçue sur le Nil en Égypte. Getty Images

« Je pensais que j’allais avoir un garçon et je voulais l’appeler Niles », a-t-elle déclaré sur le podcast « The Run-Through » de Vogue. Dimitrios Kambouris

Knowles a déclaré avoir trouvé le nom de Solange dans un livre pour bébé qu’elle avait acheté à Paris. FilmMagie

Knowles se souvient avoir eu l’idée du prénom de Solange dans un livre pour bébé qu’elle avait acheté à Paris.

« J’ai acheté un livre de prénoms à Paris pour ma copine et elle allait avoir un bébé. Et puis l’année suivante, j’ai fini par avoir un bébé, alors j’ai sorti ce vieux livre », a-t-elle expliqué.

Solange, 37 ans, a déjà réfléchi à son histoire de conception lors d’une Entretien de 2017 avec l’Evening Standard.

« J’ai eu quelques révélations : mes parents ont découvert qu’ils m’avaient conçue en Égypte après avoir visité les pyramides de Gizeh et [I connected] à cela et à la constellation d’Orion qui s’aligne avec Gizeh », avait-elle déclaré à l’époque.

Knowles a également révélé que le nom de Beyoncé était une version américanisée de son nom de jeune fille. Alberto E. Rodriguez

Elle souhaitait conserver son nom de jeune fille car il y avait « très peu » de garçons dans sa famille. FilImage

Sa tournée de 2017 s’intitulait Orion’s Rise.

De plus, le chanteur de « Cranes in the Sky » a collaboré avec Kendrick Lamar sur une chanson intitulée « Nile » pour la bande originale de « The Lion King : The Gift » de Beyoncé en 2019.

Knowles a accueilli Solange en juin 1986, cinq ans après avoir donné naissance à Beyoncé.

Le nom de la gagnante de 32 Grammy Awards est le nom de jeune fille de sa mère, qui est une évolution de « Boyoncé » et « Beyincé », la matriarche. expliqué sur le podcast « The Run-Through ».

Solange, la sœur cadette de Beyoncé, est née en 1986. Paras Griffin

Knowles a accueilli Beyoncé en 1981. PA

Knowles a noté qu’elle estimait qu’il était important de garder le nom vivant car il y avait « très peu » de garçons dans la famille.

Le co-fondateur de Cécred a fait la une des journaux plus tôt cette semaine en révélant également que Beyoncé, 42 ans, avait été victime d’intimidation lorsqu’elle était enfant.

« Elle était très timide et elle a été un peu harcelée », a-t-elle déclaré à Vogue. « Mais le jour où elle a défendu quelqu’un – elle ne s’est pas défendue elle-même, elle l’a défendu. … Je n’aurais pas pu être plus fier d’elle.