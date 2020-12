Tina Fey est une bonne personne à avoir avec vous si jamais vous décidez d’explorer la rivière Hudson.

Le 50 ans 30 Rocher étoile est apparue sur Le spectacle de ce soir le mercredi 16 décembre, où elle a dit à l’hôte Jimmy Fallon qu’elle a récemment aidé à sauver la vie d’un étranger qui avait fait du kayak dans l’Hudson et qui a fini par flotter dans l’eau à la suite d’une sorte d’accident. Faites défiler vers le bas pour voir le clip.

L’incident s’est produit quelques mois après le début de la pandémie de coronavirus, lorsque Tina et sa famille avaient loué une maison juste à l’extérieur de New York. Le premier matin où ils étaient là, Tina est sortie et a entendu ce qui semblait être le faible bruit d’une personne appelant à l’aide.

le Bébé maman star a déclaré qu’elle ne pouvait pas dire si le bruit était juste un oiseau, mais elle a finalement appelé la police. Un officier a crié fort en direction du bruit puis est parti enquêter sur les environs.

«Les flics décollent, puis nous avons découvert quelques heures plus tard que c’était un gars qui avait fait basculer un kayak dans l’Hudson et qui flottait, pas de rame», a révélé Tina. « Ils l’ont trouvé à un kilomètre au nord de la rivière. »