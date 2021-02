Tina Fey et Amy Poehler sont la doublure argentée d’un probablement étrange Golden Globes

L’événement animé, souvent imprévisible (et arrosé), où les créatifs du cinéma et de la télévision se réunissent pour être honorés par quelque 87 membres de la Hollywood Foreign Press Association, sera en direct et – comme presque tout le reste de nos jours – en grande partie virtuel dans le pandémie en cours.

Il n’y aura pas de tapis rouge ni de public de nominés aux tables de la salle de bal du Beverly Hilton Hotel à Beverly Hills, en Californie. Les co-animatrices Tina Fey et Amy Poehler, qui mèneront les festivités pour la quatrième fois, seront séparées mais ensemble, pour ainsi dire, sur deux côtes différentes.

Heureusement, nous aurons Fey et Poehler pour nous offrir un soulagement comique dimanche. Si nous avons de la chance, ils nous feront rire toute la nuit, nous rappelant qu’il y a encore de bonnes choses dans le monde qui valent le sourire.

Suivez CNN toute la nuit pour une couverture complète. Les Golden Globes sont diffusés à 20 h HE sur NBC.

Pour votre week-end (Golden Globes)

Trois choses à surveiller:

Nominés au Golden Globe pour les meilleurs films dramatiques et musicaux ou comiques

L’édition spéciale de Pop Life de cette semaine vous préparera pour les Globes. La bonne nouvelle est que vous pouvez les diffuser presque tous à la maison dès maintenant. Certains d’entre eux pourraient même remporter des nominations aux Oscars, alors mieux vaut prendre une longueur d’avance.

Meilleur film – Comédie musicale ou comédie

• « Borat Subsequent Moviefilm » – en streaming sur Amazon

• «Hamilton» – en streaming sur Disney +

• «Musique» – disponible moyennant des frais sur YouTube, Apple TV + et Amazon

• « Palm Springs » – en streaming sur Hulu

• « The Prom » – en streaming sur Netflix

Meilleur film – Drame

• « The Father » – premières dans une version limitée vendredi

• «Mank» – en streaming sur Netflix

• «Nomadland» – en streaming sur Hulu

• « Promising Young Woman » – disponible moyennant des frais sur YouTube, Apple TV + et Amazon

• «The Trial of the Chicago 7» – en streaming sur Netflix

Deux choses à écouter:

Nominés au Golden Globe pour la meilleure chanson originale et la partition

Allez-y et attendez-vous à ce qu’une partie de cette musique reste coincée dans votre tête. (J’ai peut-être écouté ou non la bande originale de « Tenet » lors de mon jogging matinal.)

Meilleure chanson originale – Film

• « Fight for You » de « Judas and the Black Messiah »

• «Hear My Voice» de «The Trial of the Chicago 7»

• «Io Sì (Vu)» de «La vie à venir»

• «Parlez maintenant» de «Une nuit à Miami»

• « Tigress & Tweed » de « The United States vs. Billie Holiday »

Meilleure musique originale – Film

• Alexandre Desplat pour « The Midnight Sky »

• Ludwig Göransson pour « Tenet »

• James Newton Howard pour « News of the World »

• Atticus Ross et Trent Reznor pour « Mank »

• Jon Batiste, Atticus Ross et Trent Reznor pour « Soul »

Une chose dont il faut parler:

Brian Lowry de CNN a écrit que des événements comme les Globes donnent encore des munitions à votre ami qui vous a exhorté à regarder « Ted Lasso » ou « The Flight Attendant », même si cela signifie qu’il faut acheter un abonnement.

Surtout cette année, les nominations soulignent que quelle que soit la nouvelle normalité pour l’industrie du divertissement après la pandémie, «normal» ne sera pas un terme qui s’applique à la saison des récompenses de cette année.

Quelque chose à siroter (pendant les Globes)

Nous avons demandé à certains de nos amis autour de CNN quels étaient leurs collations, boissons et vêtements préférés pour regarder les Golden Globes à domicile. Que cela vous inspire pour votre propre plaisir du dimanche soir.

Poppy Harlow, Présentatrice de CNN Newsroom

Goûter: Tout ce qui n’est pas vraiment sain!

Boire: Tout ce qui est à environ 40 ° 🙂 ** Je veux dire … du lait!

Tenue: Mon t-shirt Metallica préféré

Miguel Marquez, Correspondant national de CNN

Goûter: Tarte à la mousse au chocolat doux-amer d’une boulangerie locale

Boire: Champagne

Tenue: Peignoir de bain

Erin Burnett, Erin Burnett OutFront ancre

Goûter: Pop corn

Boire: vin rouge

Tenue: Pantalon supersoft

Laura Jarrett, Ancre Early Start

Goûter: Chips de pommes de terre

Boire: Sauvignon Blanc

Tenue: Ce que j’ai affectueusement étiqueté mon pantalon «doux», c’est-à-dire un pantalon à large ceinture élastique