Tina Datta, Soundarya Sharma et Manya Singh sont punies, sachez pourquoi

Bigg Boss 16 jour 2 aperçu: Le deuxième jour, Bigg Boss donne un test de réalité aux colocataires, alors qu’il procède à une nomination ouverte pour l’élimination. Cette fois, chaque concurrent sera là-bas, se tenant devant les autres et nommant la personne qu’il veut éliminer.

Soundrya Sharma surprend tout le monde lorsqu’elle nomme Abdu Rozik pour l’élimination. Plus tard, d’autres candidats ont nommé leur colocataire en brûlant leurs photos. Cependant, après le processus, Bigg Boss lance son googly. Bigg Boss déclare que Soundrya Sharma, Tina Dutta et Manya Singh ont essayé d’être trop intelligentes et d’échapper aux tâches ménagères. Ainsi, il leur ordonne de s’occuper de l’ensemble des tâches ménagères avant sa prochaine annonce.

Regardez la vidéo







Les concurrents de Bigg Boss 16 Abdu Rozik, Sajid Khan, MC Stan, Gautam Singh Vig et Nimrit Kaur ont déjà commencé à faire la une des journaux. Abdu a conquis les cœurs avec son innocence et sa gentillesse le premier jour, Sajid a été vu en train d’aider “l’invité” de l’Inde à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16.

Archana Gautam a avoué qu’elle n’aime pas Nimrit Kaur qui est le capitaine de la maison. Elle a même écrit “bekaar” sur son front pendant la tâche BB. Maintenant, Gautam Singh Vig et MC Stan se sont disputés en discutant de leurs fonctions.

MC Stan et Gaurav Vig se sont disputés à propos des corvées. MC Stan a dit à Vig ‘tu baith yaha par aur dekh…’ Après avoir entendu cela, Gautam devient furieux et lui demande de ne pas parler comme ça. Cette dispute se transforme en bagarre. Sajid Khan et d’autres membres de la maison tentent de les calmer.