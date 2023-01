Tina Datta menace de gifler Shalin Bhanot, les internautes disent “la jeter hors de la maison”

Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, Tina Datta et Shalin Bhanot seront vues en train de se battre. Dans la promo partagée par l’officiel, on peut les voir avoir une vilaine prise de bec où Shalin a accusé Tina de “soif d’attention des hommes”.

Après cela, Tina Datta a perdu son sang-froid et a dit qu’elle giflerait Shalin Bhanot. Plus tard, en colère, elle a dit : « Khudh ki biwi ki dignité nahi rakhta… ghatiya aadmi (tu ne pouvais même pas protéger la dignité de ta femme, sale personne). Les internautes ont réagi à leur combat, l’un d’eux a écrit: “Tina est totalement fausse, jetez-la hors de la maison et Priyanka Ka mudda nhi h Dusro ko gyan deti khud a irrité krti h fausse personne # Priyanka ne gagnera jamais cette émission.”





Le deuxième a dit: “” Priyanka Tina ki secrétaire “qui était si ensoleillée par Shalin … Priyanka kyu inki love gurur ban rhi h koi mudda bacha nhi kya.” La troisième personne a écrit : «

Shalin ne mast bajaya Brand ko … Brand kese bhaag ke aa rhi footage lene k liye. Le quatrième a dit: “Yaar Saari planifie Tina ne ki thi ou naam shalin ka laga diya ou Priyanka bich mein aag laga di.”

La cinquième personne a écrit: “Shalin dans la salle de confession ‘mai thoda sa dra hua hu ki meri wajah se ek femme ki manque de respect na ho …. personnage ou image unka pe na aaye’ le lendemain ‘Aapke passe-moi ek ladka khatam hota hai aap dusre ladke ke saath ‘CHIPAKNE’lag jaate ho.

La sixième personne a écrit : « Pendant 3 mois, Shalin n’a pas parlé de Tina. Maintenant, il révèle la vérité qu’elle l’a provoqué contre Sumbul. Tina et priyanka sont toutes les deux rusées. Tina est la plus rusée. Le septième a dit: «Cela efface le nom de #sumbultouqeerkhan car ils ont tous dit qu’elle l’était après que Shalin et Tina aient créé tout ce faux récit. Même tard mais la vérité l’emporte. Nous en avons fini avec les angles d’amour de Shana. Pouvons-nous s’il vous plaît voir d’autres masti de shiv, Sumbul et Stan. ?Hey sont beaucoup plus amusants. Ces arguments alimentaires ridicules deviennent monotones et ennuyeux.

