Tina Datta appelle Shiv Thakare “gire hue neech insaan” après que ce dernier ait choisi Nimrit Kaur comme capitaine

Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, Shiv Thakare donnera le nom de Nimrit Kaur au poste de capitaine. Instantanément, le chaos éclate avec Tina Datta affirmant qu’elle veut être le capitaine et accuse quelques concurrents de l’avoir trahie. Tina confronte Nimrit en disant qu’elle s’est rangée avec elle pour la capitainerie et cette dernière avoue qu’elle ne peut pas annoncer publiquement qu’elle n’effectuera aucune des tâches au mieux de ses capacités.

Il n’y a pas si longtemps, la plupart des concurrents de la maison sont parvenus à un consensus sur le fait que la fille d’anniversaire Tina Datta recevrait son cadeau d’anniversaire – la capitainerie. Shiv Thakare introduit un changement de plans en élisant Nimrit comme prochain capitaine et il n’a aucun scrupule à frotter la trahison sur le visage de Tina. Provoquée jusqu’à la garde, Tina est furieuse et s’offense que Shiv l’appelle «chère». Avec un anniversaire gâché, Tina est contrariée que personne ne la surveille pour savoir comment elle va.





Après la chaleur du capitaine, la tâche redoutée des nominations voit la maison se transformer en une zone de guerre divisée en «équipe de 4» et «équipe de 7». La tâche implique un rouet qui décide quel membre de l’équipe doit nommer un membre de l’équipe adverse. Le membre désigné doit nommer un membre de l’équipe adverse en pointant une fléchette sur sa photo sur le jeu de fléchettes et en indiquant la raison de sa nomination. Le membre dardé (nommé) doit être soufflé par une grenade. Une série d’explosions se produisent dans la zone de guerre de ‘Bigg Boss’. Il sera intéressant de voir qui est en sécurité et nominé cette semaine.





Pendant ce temps, on voit dans l’émission qu’Archana et Soundarya partagent un lien amical, mais dans les prochains épisodes, leur équation semble changer avec Archana la faisant paraître fausse devant les autres.

Assise avec Priyanka Choudhary, Archana Gautam lui a dit : “Elle n’a jamais été amoureuse de Gautam. Tout est faux. Même quand il était dans la série, il n’y avait rien de réel entre eux. Et après qu’il ait quitté la série, tout cela n’était que du mélodrame. et rien. Elle montre juste qu’elle souffre en mangeant un seul chapati et en disant à tout le monde qu’il ne manque à personne et que personne n’est avec elle. Ses émotions et sa douleur de le manquer ne sont que des faux-semblants et rien n’est authentique. “

LIRE | Jhalak Dikhhla Jaa 10: Karan Johar s’effondre alors que les fabricants lui rendent hommage en grande finale