Les fans d’EASTENDERS sont convaincus que Tina Carter a survécu à la tentative de meurtre de Gray Atkins et est vraiment en vie.

La barmaid – qui était jouée par l’actrice Luisa Bradshaw-White dans le feuilleton de la BBC – semblait avoir été tuée par Gray lorsqu’elle l’a confronté à la mort de sa femme Chantelle.

Les téléspectateurs savent que Gray a tué Chantelle en la poussant sur un couteau retourné.

Il a ensuite mis en scène la scène pour la faire ressembler à un accident avant de la laisser saigner à mort tout en sécurisant son propre alibi à l’extérieur.

Quand Tina a compris ce qu’il avait fait, il y a eu une violente lutte et Tina semblait être morte.

Cependant, les fans pensent qu’il y a un tournant majeur à venir qui verra Tina toujours en vie.

L’un a écrit: «Au contraire. Je ne pense pas que Gray se considère comme un meurtrier. Il veut la rédemption pour Chantelle, et garder Tina en vie, c’est lui qui compense les torts.

Une seconde a déclaré: «Je suis toujours méfiant quand je ne vois pas ce qui arrive au corps, donc jusqu’à ce que ce soit prouvé au-delà de tout doute, je dirai qu’elle est vivante.

Un autre a ajouté: «Diane Parish a également confirmé sa« mort »il y a toutes ces années.

«Ne prenez jamais ce qu’ils sont comme évangile. Je soupçonne fortement qu’elle est vivante.

Un quatrième a déclaré: «Le seul moyen crédible à distance qu’elle soit encore en vie est que Gray la garde prisonnière.

«Ils pourraient dire qu’il la maltraitait et la battait comme il l’a fait pour Chantelle et c’est sa façon maladive de se défouler maintenant qu’il n’a plus Chantelle à frapper et cela lui permet toujours de garder la façade sur la place.

« Ce serait sombre même pour EE mais rien de ce qu’ils pensent ne me surprend plus. »