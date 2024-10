Tina Brown dit que les « idées de Meghan Markle sont totalement nulles » et qualifie le prince Harry de « naïf »

Tina Brown a pesé sur Meghan Markle et le prince Harry, et ce n’est pas un éloge pour la duchesse de Sussex. Getty Images

Tina Brown dit : « tout [Meghan Markle’s] les idées sont de la merde totale », et pense que le prince Harry est un « agneau naïf » destiné à l’abattoir.

L’ancienne rédactrice en chef de Vanity Fair et du New Yorker a parlé du couple pour promouvoir son nouveau substack, « Fresh Hell » – et a également admis que se lancer en affaires avec Harvey Weinstein à la fin des années 90 était elle-même « le changement de carrière le plus stupide de la vie de quiconque ».

Janice Min du chevilleur » a demandé le rédacteur en chef britannique qui a pris le pouvoir à New York dans les années 80 à propos du duc et de la duchesse de Sussex. le dernier épisode du podcast Ankler.

L’ancien rédacteur en chef du New Yorker a qualifié le prince Harry de « naïf ». MÉGA

Brown a également parlé d’une fois en travaillant avec Harvey Weinstein. Getty Images

Brown a déclaré à propos de la défection d’Harry de la famille royale : « En Angleterre, ils vont constamment faire carrière en saccageant Harry. Mais en réalité, le truc avec Harry, c’est qu’il est très doué pour être le prince Harry. Et c’est là la tragédie de tout cela, c’est qu’il est sans aucun doute le membre le plus talentueux de la famille royale, en termes de prince, c’est tout ce qu’il sait faire… il est vraiment impeccable dans ce domaine. »

Quant à Markle, elle a ajouté : « Je pense qu’il est plutôt sous l’emprise de Meghan. Le problème avec Meghan, c’est qu’elle a le pire jugement au monde. Elle sait parfaitement se tromper. Elle l’est vraiment.

« Elle est perfectionniste lorsqu’il s’agit de se tromper », a plaisanté Brown à propos de Markle. Anadolu via Getty Images

Brown a qualifié Harry de « l’agneau à abattre dans cette situation ». / SplashNews.com

Brown a déclaré à propos de la star de « Suits » devenue entrepreneure d’American Riviera Orchard : « Elle est perfectionniste lorsqu’il s’agit de se tromper complètement. Son problème est qu’elle n’écoute pas. Elle a tous ces gens, leur demande leur avis, puis ne le suit pas. Elle fait ce qu’elle veut faire. Et malheureusement, toutes ses idées sont complètement nulles.

Elle pense à la vision du monde d’Harry : « il est tellement naïf et vraiment ignorant des usages du monde. Être le prince Harry signifie que je doute qu’il ait déjà réservé une table dans un restaurant. L’armée était formidable pour lui, et il y était extrêmement bon et compétent. Cela l’a vraiment aidé à devenir une vraie personne.

Mais avec Markle, « il est l’agneau à abattre dans cette situation », a déclaré Brown. « Il a été terriblement impressionné par Meghan. Il pensait qu’elle savait tout, elle l’avait persuadé qu’elle était la marchande de roues hollywoodienne avisée qui pouvait venir et en faire des stars et tout le reste. Et il l’a en quelque sorte suivie aveuglément comme un enfant, en fait.

Brown a parlé à Janice Min du Ankler. Getty Images pour Le business de la mode

Min est également l’ancien rédacteur en chef de The Hollywood Reporter. Getty Images pour Le business de la mode

Le couple s’est marié en 2018 au château de Windsor, mais a quitté la famille royale en 2020 et a décampé pour la Californie.

Brown dit à propos des actions de Markle – et de son avenir : « Malheureusement, elle a commis toutes les erreurs du livre et elle est en quelque sorte à court de route. Je ne sais pas où va Meghan. Harry pourrait encore, comme je l’ai dit, faire son retour. Il sera toujours le prince Harry. Il sera toujours le petit-fils de la reine et le fils de Diana.

Pendant ce temps, Brown a également rappelé franchement son temps à travailler avec l’ancien producteur d’électricité Weinstein, lorsqu’elle a créé le le malheureux Talk Magazine avec ses films Miramax.

Brown a créé Talk Magazine à la fin des années 1990. Caitlin Ochs/Reuters

Le magazine malheureux était soutenu par Miramax Films et Hearst. Getty Images

« Eh bien, le Harvey pour lequel je suis allé travailler venait juste de [produced] « The English Patient », donc il était le dieu de la qualité à ce moment-là », a-t-elle déclaré à Min à propos du lancement de son magazine en 1999. « Et, dans le changement de carrière probablement le plus stupide de la vie de quelqu’un, j’ai quitté le magazine New Yorker pour me lancer dans affaire avec Harvey.

Talk a également été supervisé par le célèbre directeur de Condè Nast, Ron Galotti, qui aurait été l’inspiration de M. Big dans « Sex and the City », et Hearst a également été impliqué dans l’aventure de courte durée.

Weinstein est tristement célèbre derrière les barreaux dans l’attente d’un nouveau procès pour crimes sexuels à New York après l’annulation d’une peine de 23 ans de prison en avril. Il est aussi face à un autre acte d’accusationplus un essai à Los Angeles.

Brown a déclaré à Min à propos de Weinstein : « Il ne m’a pas harcelé sexuellement, mais il était très difficile à d’autres égards. » Getty Images

Brown dit qu’Harry est « à peu près sous l’emprise de Meghan ». Matt Baron/BEI/Shutterstock

Brown dit que ces jours-ci : « C’est tellement drôle, chaque fois que je vais prendre la parole lors de conférences sur l’autonomisation des femmes, je peux voir qu’elles sont toutes écrasées lorsque je dis qu’Harvey Weinstein ne m’a pas harcelée sexuellement. Je veux dire, ils veulent tous qu’il m’ait harcelée sexuellement.

Elle a ajouté sur le podcast de Min : « Il ne m’a pas harcelée sexuellement, mais il était très difficile à d’autres égards. Je comprends parfaitement que les gens puissent avoir très peur de lui. C’est assez incroyable de l’imaginer assis là dans cette prison, et il y mourra probablement.

Brown a également parlé de Donald Trump, Kamala Harris, Tucker Carlson, Harrison Ford, Tom Cruise et bien d’autres au cours de cette discussion approfondie.

Markle a « malheureusement… commis toutes les erreurs du livre », estime Brown. Matt Baron/BEI/Shutterstock

Brown est également à l’origine du sommet sur le journalisme d’investigation Truth Tellers à Londres, avons-nous rapporté.

Elle a déclaré à Page Six à propos de l’initiative : « Nous célébrons les grands journalistes, qui font un travail courageux… Ce qui est passionnant à propos du sommet, c’est que nous essayons vraiment de faire du bon travail malgré ces temps difficiles… Rien ne vaut un journaliste prêt à frapper. portes.

