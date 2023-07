Tina Ambani devient émue à l’occasion de l’anniversaire de la mort de Dhirubhai Ambani, sa note va vous déchirer

Tina Ambaniancienne actrice de Bollywood et épouse de l’homme d’affaires Anil Ambani, a rendu un hommage émouvant à son défunt beau-père Dhirubhai Ambani aujourd’hui à l’occasion de l’anniversaire de sa mort. Elle a partagé une charmante photo de famille vintage.

Tina Ambani a écrit une note émotionnelle

Le 6 juillet 2023, Tina Ambani a partagé des images inédites du beau-père de son défunt mari, Dhirubhai Ambani, sur sa page Instagram. La première image la montre posant à côté de son fils Anil Ambani, de sa belle-fille Tina Ambani et de ses petits-enfants Jai Anmol Ambani et Jai Anshul Ambani.

Les images

La photo mettait en vedette Tina et Anil Ambani avec leurs enfants, à l’exception de Dhirubhai et Kokilaben Ambani. Sur la deuxième photo, Dhirubhai Ambani est avec son fils Anil Ambani. Alors que, sur la troisième photo, on peut voir Kokilaben Ambani avec Tina-Anil et Dhirubhai.

Industries de confiance

Reliance Industries Limited est un conglomérat multinational indien dont le siège est à Mumbai, Maharashtra. Il a été fondé par Dhirubhai Ambani en 1958 et est actuellement dirigé par son fils, Mukesh Ambani.