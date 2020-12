Dans un paysage télévisuel animé par les cotes d’écoute, où la propriété intellectuelle existante est plus valorisée que les idées originales, il est inhabituel de savoir avec certitude qu’une émission touche à sa fin.

Mais Tin Star de Sky Atlantic va terminer avec sa troisième série – et il a une étoile Tim Roth sentir un contact émotionnel.

L’acteur de 59 ans a déclaré au podcast Backstage de Sky News: « Il y avait une tristesse à ce sujet pour moi, je dois dire, car c’était, vous savez, la fin et nos relations se terminaient ou cette phase de leur.

« Ça m’a rendu triste, je dois dire quand ça s’est terminé … ça m’a touché. Mais ça allait toujours être trois [series]. «

Image:

Tim Roth joue Jack Worth – un homme au passé très sombre



Les deux premières saisons du drame policier graveleux concernaient une famille en fuite, mais cette dernière série les voit retourner au Royaume-Uni pour affronter leur passé.

Geneviève O’Reilly, qui joue la femme de Roth dans la série, a convenu qu’il n’avait pas été facile de la terminer.

Elle a déclaré à Backstage: «En son centre, et je pense que c’est ce dont Tim parlait quand il a dit qu’il était difficile de dire au revoir, je pense qu’en son centre même, au milieu du chaos, il y a une petite famille qui s’aime beaucoup. «

Cette petite famille est composée de personnages interprétés par Roth, O’Reilly et l’actrice écossaise Abigail Lawrie.

O’Reilly dit que leur proximité à l’écran est également reproduite hors caméra.

Image:

Genevieve O’Reilly joue Angela Worth – une femme à ne pas croiser



«Nous avons juste un lien vraiment, vraiment étroit, nous l’avons toujours sur Zoom ou WhatsApp ou autre, nous avons vraiment formé des connexions très spéciales», a-t-elle expliqué.

« Pour les deux premières séries, nous étions tous loin de chez nous, nous créions tous ensemble – c’est vraiment excitant d’être au foyer, au front d’une sorte de créativité avec un nouveau groupe de personnes.

«Et je pense que nous sommes tous les trois connectés là-bas d’une manière vraiment charmante… Ils me manquent.

La saison voit le drame monter en flèche et quitter les vastes étendues des Rocheuses canadiennes pour la ville portuaire animée de Liverpool.

Tim Roth triste de voir la fin de Tin Star



Roth dit que la ville du nord était l’endroit évident à choisir comme emplacement pour cette partie de l’histoire.

«Liverpool était un endroit où j’ai travaillé auparavant – j’ai fait quelque chose qui s’appelait Reg – et c’est pourquoi je pensais que Liverpool serait génial, c’est juste sur l’eau, un coup droit en Irlande pour le personnage de Jen (O’Reilly), et c’est en dehors de Londres, c’est sa propre ville », dit-il.

« Et c’est incroyablement diversifié et sauvage et a une comédie – c’est une version stéréotypée de Liverpool – mais c’est drôle aussi et assez beau. »

« Donc, ça semblait être un bon endroit pour nous donner, nous donner des racines dans un sens, et aussi nous mettre sur le pied de devant et attaquer comme un fou. »

O’Reilly a déclaré que c’était maintenant le bon moment pour Tin Star de revenir, tandis que les téléspectateurs recherchent l’évasion.

« Je me suis vraiment retrouvé à me plonger dans beaucoup de télévision et je pense donc que c’est le moment idéal pour sortir », a-t-elle déclaré.

« Je pense que c’est sauvage et aventureux, drôle et courageux, et je pense que c’est une excellente façon de s’échapper maintenant. »

Mais Roth admet qu’il ne regardera pas car il essaie d’éviter de se voir à l’écran.

« Je vais probablement regarder le début et la fin ou quelque chose comme ça, mais non je ne regarde pas de trucs [I’m in]… Cela me rend trop nerveux », dit-il.

« Et dès que vous l’avez fait, ce n’est plus à vous de toute façon. C’est pour les critiques, ou pour le public, ce n’est pas à moi d’avoir une opinion sur vraiment. »

Image:

Au milieu du chaos, la famille « s’aime beaucoup »



Roth a commencé à travailler sur de nouveaux projets et, comme tout le monde, il s’habitue à faire les choses virtuellement, plutôt qu’en personne.

Il soupçonne que certaines des choses qui ont changé en raison de la pandémie de coronavirus ne reviendront pas telles qu’elles étaient.

«Je pense que cela signifiera moins de voyages après la disparition de la peste», a-t-il déclaré.

« Ce [talking over Zoom] deviendra l’habitude, je pense, de beaucoup de gens parce que vous êtes caché et que vous ne pouvez pas vous rendre à tel ou tel endroit, et nous y sommes, nous pouvons tous parler.

« Alors, oui, c’est la nouvelle normalité, je ne trouve pas que ça pose un problème – sauf si vous êtes muet ou non, c’est à peu près aussi mauvais que ça. »

Tin Star: Liverpool est en streaming maintenant sur Sky Atlantic. En savoir plus sur l’émission dans le podcast Backstage de cette semaine.