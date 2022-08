Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Timothy Weeks, 53 ans, est arrivé à l’aéroport international de Kaboul vêtu d’un turban tribal noir et d’une tunique afghane blanche. Il a déclaré aux journalistes qui l’attendaient qu’il était d’abord venu en Afghanistan “avec le rêve d’en savoir plus sur l’Afghanistan, et maintenant je reviens pour terminer mon voyage”.

KABOUL – Un enseignant australien qui a été kidnappé à Kaboul par les forces talibanes en 2016, puis libéré dans le cadre d’un accord d’échange avec des responsables américains trois ans plus tard, est revenu ici vendredi, affirmant qu’il prévoyait de “célébrer” le prochain anniversaire d’un an du régime taliban et qu’il « soutenait » le régime actuel.

Weeks s’est converti à l’islam pendant plus de trois ans en captivité talibane et a changé son nom en Buad Jibra’il Omar après son retour chez lui. Il a déclaré vendredi que pendant son séjour, “j’ai vu ces gens sous un jour que personne d’autre n’a pu faire”. Il a récemment annoncé son intention de revenir pour l’anniversaire à la presse australienne.

Le retour de quelques semaines et les louanges publiques des talibans, quelques jours seulement avant le premier anniversaire de leur prise de pouvoir, contrastaient fortement avec les critiques et les inquiétudes que de nombreux groupes internationaux et gouvernements occidentaux ont récemment exprimées au sujet du durcissement de la répression des femmes par le régime de Kaboul. droits et autres libertés.