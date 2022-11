Timothy Weah et Pelé des États-Unis se livrent à un échange Instagram réconfortant

Timothy Weah a marqué un but brillant pour aider les États-Unis à marquer un point contre le Pays de Galles dans leur affrontement du Groupe B de la Coupe du Monde de la FIFA. Timothy, fils de l’ancien vainqueur du Ballon d’Or et actuel président libérien George Weah, a mis fin à l’attente de 8 ans des États-Unis pour un but en Coupe du monde lorsqu’il a dépassé le gardien Wayne Hennessey.

Bien que Gareth Bale ait marqué un penalty tardif pour arracher un match nul 1-1 contre les États-Unis, le but stellaire de Timothy a attiré l’attention des fans de football et des experts.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Le joueur de 22 ans a publié une publication Instagram réconfortante après le match et a exprimé ses «émotions mitigées». Mais Timothy a également célébré son but dans la publication et a écrit une belle légende. «C’était pour les États-Unis, c’était pour le Libéria, ce c’était pour la Jamaïque, c’était pour ma famille !”

Les coéquipiers de Weah, dont Antonee Robinson et DeAndre Yedlin, ainsi que l’attaquant de la Juventus Moise Kean l’ont félicité pour sa publication sur Instagram. Cependant, le commentaire le plus spécial est venu de la légende du football Pelé. L’ancien attaquant brésilien a fait l’éloge de Timothy et a écrit : « Félicitations. C’était un beau but. Continuez à rêver, les rêves deviennent réalité.”

Par conséquent, Timothy a écrit une note touchante pour exprimer sa gratitude au septuple vainqueur du Ballon D’Or. Timothy a écrit : « Merci Papa Pelé. C’est une bénédiction et un honneur de recevoir un message aussi inspirant du roi lui-même. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le monde et pour nous les jeunes noirs. Gros câlins.”

A LIRE AUSSI | Coupe du Monde de la FIFA 2022: l’Espagne manque de stars mais la philosophie de Luis Enrique leur donne toujours un avantage sur les autres

Fait intéressant, Pelé a été le dernier joueur à marquer contre le Pays de Galles lors d’une Coupe du monde. Pelé avait trouvé le fond du filet contre le Pays de Galles lors des quarts de finale de la Coupe du monde 1958. Depuis lors, le Pays de Galles n’a pas disputé une autre Coupe du Monde de la FIFA.

Les États-Unis affronteront l’Angleterre lors de leur prochain match le 26 novembre. L’Angleterre a battu l’Iran 6-2 lors de son dernier match et semble être une équipe très redoutable. Il reste à voir si les États-Unis peuvent jouer un football inspiré et provoquer une surprise contre l’équipe d’Angleterre tant vantée.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici