Timothy Christian, alors qu’il pleure la mort inattendue de la mère d’un aîné, atteint le championnat Lisle Cage Classic – Shaw Local

Les seniors Grace Roland et Maddie Drye étaient des débutantes de première année pour la formation de l’équipe de basket-ball féminine Timothy Christian au Lisle Holiday Cage Classic 2019.

Bien que les Troyens aient perdu le match pour le titre de vendredi face au DePaul College Prep 54-34, le simple fait d’atteindre la finale à 16 équipes a nécessité de surmonter plusieurs défis sur et en dehors du terrain.

“Si vous nous aviez dit lundi soir que nous jouerions le match de championnat, je ne sais pas si nous vous aurions cru”, a déclaré Roland. «Je mentirais si je vous disais que nous nous attendions tous à 100% à gagner ces (deux précédents) matchs. Pour montrer que nous étions capables de battre de très, très bonnes équipes (IC Catholic Prep et East Aurora), c’était vraiment impressionnant de remporter ces deux victoires.

Roland et Drye ont remporté tous les honneurs du tournoi pour Timothy (12-5). Roland avait 14 points vendredi malgré quatre fautes pendant la majeure partie de la seconde mi-temps, Drye en avait 11 et le recrue Avery Schwarz sept. En demi-finale de jeudi, les Troyens ont trouvé une force intérieure pour battre East Aurora, tête de série, 48-39 après avoir mené 26-18 à la mi-temps.

Les Troyens pleuraient la mort inattendue mercredi soir de la mère de l’aîné Mili Martens, qui a contribué au retour.

“Gagner ce match signifiait bien plus que simplement aller au championnat”, a déclaré Roland. “C’était très, très, très dur (juste jouer). Je ne peux même pas imaginer comment c’était pour les autres. (Martens) était super. Elle est le roc de notre défense. On ne peut pas jouer sans elle. C’était tellement génial qu’elle ait pu jouer. J’étais si fière d’elle.”

“Les enfants ont joué de manière folle en deuxième mi-temps”, a déclaré l’entraîneur de Timothy, Jill Groenewold. «Je pense que nous avions une cause à défendre avec la mort de la mère de Mili et ils ont travaillé d’arrache-pied. Ça a été quelques jours difficiles. Je donne des accessoires aux enfants.

Les Troyens ont battu Plano 59-22 mardi et ICCP 56-24 mercredi pour venger deux défaites la saison dernière.

“Je pense que tout au long de ce tournoi, nous avons définitivement grandi dans ce dont nous savons que nous sommes capables”, a déclaré Drye. «Nous jouions en quelque sorte pour Mili et sa mère. Nous avons tous beaucoup prié les uns pour les autres et la communauté qui a pu se former autour de Mili nous a en fait renforcés en tant qu’équipe. Lorsque vous êtes vulnérables les uns avec les autres, cela ajoute simplement un tout autre niveau à votre jeu. »

Timothy Christian senior Maddie Drye

Les Troyens espéraient un autre rallye vendredi alors qu’ils entamaient le quatrième quart derrière 41-28. DePaul (14-2) n’a pas marqué les 3:25 premières de la période, mais les Troyens ont également été sans but puisqu’ils ont raté cinq tirs avec deux revirements sur leurs sept premières possessions. Ils ont fermé à 44-32 avec 3:38 à faire aux lancers francs de Drye. Roland a eu les deux seuls paniers du quart.

« Ça a été une longue semaine. Je pense que cela a fait des ravages sur les filles », a déclaré Groenewold. «Je pense que nous avons juste manqué d’essence et cela ne veut rien enlever à DePaul. Ils ont évidemment exécuté, bien joué et méritaient de gagner. Les choses ne se sont tout simplement pas déroulées dans notre sens et nous étions mentalement et physiquement très fatigués.

Timothy menait 24-23 à la mi-temps mais n’avait que quatre points au troisième quart de Drye après que Roland ait reçu sa quatrième faute au début de la période. Martens a commis une faute tardive.

“Quand deux (partants) sont en faute, c’est très, très difficile pour notre équipe”, a déclaré Roland. « Tout le monde jouait de son mieux. Nous avons tout laissé là-bas, mais à la fin de la journée, c’est vraiment difficile de faire ça.

La classe 2A DePaul est restée invaincue en décembre. La dernière défaite des Rams était de 50-48 contre Trinity le 26 novembre. Après avoir diplômé neuf seniors, DePaul en a deux – la joueuse par excellence du tournoi Nora Leadstrom (16 points vendredi, 14 en deuxième mi-temps) et la meneuse Jadyn Kosanic (11 points). Sophomore London Walker-George (14 points) a également participé à tous les tournois.

“C’est une toute nouvelle équipe. Ils apprennent juste à jouer ensemble », a déclaré l’entraîneure de DePaul, Sarah Zarymbski. «Ils cliquent vraiment et le comprennent. Ils savent qu’ils peuvent faire quelque chose de spécial.