La police du Dorset a déclaré qu’elle devait continuer à payer son salaire à Timothy Brehmer, 41 ans, pendant deux mois après avoir admis avoir tué son amant marié.

Le policier Timothy Brehmer a continué à recevoir son salaire pendant deux mois après avoir admis avoir tué son amant marié.

L’officier en disgrâce, 41 ans, décrit comme un « homme qui » et « coureur de jupons » devant le tribunal, a été emprisonné après avoir été reconnu coupable d’avoir causé la mort de la mère de deux enfants Claire Parry, 41 ans, dans un parking de pub de l’Ouest. Parley, Dorset, en mai.

La police de Dorset a déclaré que les procédures pour inconduite avaient été « accélérées » au moment où Brehmer avait plaidé coupable d’homicide involontaire coupable à Winchester Crown Court le 8 juillet, mais les règles signifiaient qu’ils devaient continuer à payer Brehmer jusqu’à ce qu’il puisse être officiellement renvoyé.

La femme de 41 ans a été déclarée non coupable du meurtre de la mère de deux enfants, mais a été reconnue coupable d’homicide involontaire coupable et emprisonnée pendant dix ans et demi le mois dernier.

Dans un communiqué, la force a déclaré: « Comme indiqué par le règlement (conduite) de la police 2020 et la loi de 2002 sur la réforme de la police, la rémunération ne peut être interrompue qu’une fois qu’un agent est officiellement licencié.

« Dès que Timothy Brehmer a plaidé coupable au tribunal, une procédure accélérée pour faute a été ouverte et une audience a été tenue à la première occasion disponible, ce qui a abouti à son licenciement dès que possible. »

Brehmer a été emprisonné pour avoir causé la mort de Claire Parry, 41 ans, mère de deux enfants, dans un parking de pub à West Parley, Dorset, en mai

L’agent de police marié (photographié avec sa femme) a été déclaré non coupable de meurtre, mais a été reconnu coupable d’homicide involontaire coupable de Mme Parry

Brehmer a étranglé l’infirmière dans sa voiture au Horns Inn à West Parley, Dorset, le 9 mai 2020, quelques instants après que leur liaison ait été révélée à sa femme.

Lors de son procès, Brehmer a affirmé que Mme Parry avait accidentellement subi la blessure mortelle alors qu’il essayait de la pousser hors de sa voiture Citroën pour qu’il puisse partir.

L’officier de police du Dorset, qui est marié à un détective de la même force, a affirmé qu’il était « tombé sur elle par accident plus que tout » et que ses bras avaient dû « glisser » autour de son cou alors qu’il était derrière elle dans un » position de ferroutage ».

Il a sangloté en disant aux jurés: « Je suis responsable de sa mort. je dois avoir [used too much force]. Je ne voulais absolument pas la tuer ni lui causer de graves lésions corporelles. Je n’avais pas l’intention de la tuer.

Mme Parry a été laissée avec des « lésions cérébrales insurmontables » après avoir été étranglée dans le parking du pub Horns Inn vers 15 heures le 9 mai et décédée à l’hôpital le lendemain.

Son mariage avec l’agent de police du Dorset, Andrew Parry, était en train de s’effondrer lorsqu’il a découvert sa relation avec Brehmer, également de la police du Dorset, mais la femme détective de Brehmer, également de la même force, n’avait aucune idée de ses aventures.

Le juge de première instance, le juge Jacobs, a déclaré qu’il avait condamné Brehmer pour homicide involontaire coupable au motif qu’il avait « perdu le contrôle » après que Mme Parry ait envoyé le message texte à sa femme, Martha, également policière.

« Je suis sûr que vous avez délibérément pris Claire Parry par le cou, en appliquant une force significative avec votre avant-bras ou le creux de votre coude pendant un certain temps alors qu’elle luttait contre vous, causant ainsi les graves blessures au cou que le pathologiste a décrites, » il a dit.

Le juge a déclaré qu’en tant que policier de la circulation routière « formé et expérimenté », Brehmer aurait su que Mme Parry était gravement blessée.

Brehmer a affirmé que l’infirmière mariée avait accidentellement subi la blessure mortelle alors qu’il essayait de la pousser hors de sa voiture Citroën (photo) pour qu’il puisse partir

L’officier a affirmé qu’il « était tombé sur elle par accident plus que tout » et que ses bras avaient dû « glisser ‘autour de son cou’ ‘. Sur la photo: images policières de Brehmer soigné par des ambulanciers après la mort de Mme Parry

Brehmer, de Hordle, Hampshire, purgera les deux tiers de sa peine en prison avant de pouvoir demander une libération conditionnelle

« Vous étiez un policier formé et expérimenté et les témoins de votre personnage ont décrit comment vous aideriez les autres.

«Pourtant, vous n’avez rien fait pour essayer d’aider Claire Parry. Vous ne lui avez pas demandé comment elle allait. C’est parce que vous saviez comment elle allait », a déclaré le juge.

Brehmer, de Hordle, Hampshire, purgera les deux tiers de sa peine en prison avant de pouvoir demander une libération conditionnelle.

Brehmer a sangloté en disant aux jurés: « Je suis responsable de sa mort. je dois avoir [used too much force]».

La cour de la Couronne de Salisbury a appris que Brehmer avait au moins trois affaires en dehors de son mariage de 14 ans.

L’agent-détective Kate Rhodes, qui « est rapidement tombée amoureuse » de Brehmer, l’a qualifié de « homme w *** e » et le policier s’est même décrit comme un « salaud sournois » qui gardait son alliance pendant les affaires.

Un résumé d’une page de son audition de faute le 16 septembre a révélé qu’il y avait des «preuves incontestables» que Brehmer avait commis une faute grave.

Le résumé, publié en vertu des lois sur la liberté d’information, déclarait: « Malgré un dossier de service sans tache et un degré élevé de remords manifesté par l’officier, la confiance du public serait considérablement minée si une sanction autre que le licenciement sans préavis était envisagée. »

Le bureau du procureur général a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel après avoir reçu une plainte au titre du régime de peine indûment clément, tandis que Brehmer lui-même a également demandé à faire appel de la durée de la peine de détention qui lui avait été infligée.

Brehmer, qui a admis l’homicide involontaire coupable mais a nié le meurtre, est un ancien agent de la circulation qui a été détaché auprès du service aérien de la police nationale et a vécu avec sa femme et leur fils de neuf ans dans le village de Hordle dans le parc national New Forest du Hampshire.

Mme Parry, qui avait une fille de huit ans et un garçon de six ans avec son mari Andrew, un officier de police du Dorset, était infirmière praticienne dans un centre médical à Bournemouth, Dorset.