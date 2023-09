Timothee Chalamet sourit timidement lorsqu’on l’interroge sur la romance de Kylie Jenner – Hollywood Life

Crédit d’image : Larry Marano/Shutterstock

Timothée Chalamet27 ans, est resté silencieux sur sa nouvelle romance avec Kylie Jenner, 26 ans, lors d’une récente sortie. L’acteur a été filmé mardi en train de marcher devant Cartier à Beverly Hills, en Californie, lorsqu’il a été approché par un photographe qui lui a demandé quel était son statut auprès du créateur de Kylie Cosmetics. Au lieu d’en parler, il a partagé un sourire timide en passant et a mis ses écouteurs sur la casquette de baseball qu’il portait.

La talentueuse star portait également une tenue décontractée comprenant un sweat-shirt rouge et noir et un pantalon noir. Il tenait un téléphone dans une main et un sac dans l’autre alors qu’il traversait la rue dans un endroit très fréquenté.

Malgré son choix de garder le silence sur sa relation avec Kylie, Timothée a attiré beaucoup d’attention depuis que lui et la star de télé-réalité ont été filmés en train de s’embrasser lors d’un Beyoncé concert à Los Angeles plus tôt ce mois-ci. Ils ont ensuite été aperçus aux Championnats de l’US Open le 10 septembre et étaient tout aussi à l’aise en regardant l’action depuis leur siège.

Les dernières sorties publiques de Timothee et Kylie surviennent après qu’ils ont commencé à sortir ensemble en privé plus tôt cette année. Ce dernier a été vu visiter la maison du premier à plusieurs reprises au cours des derniers mois, mais ils n’ont pas montré leur amour avant leur concert rempli de PDA le 4 septembre. Aucun d’eux n’a encore commenté publiquement leur relation. , mais d’après les choses semblent aller bien.

Le 5 septembre, il a été rapporté que les nouveaux tourtereaux avaient une alchimie « hors du commun » depuis qu’ils sont devenus plus que amis et qu’ils vivaient une romance « simple ». Une source a affirmé qu’ils avaient un « lien très étroit » et que « leur alchimie était hors du commun », à Nous chaque semaine. L’initié a également déclaré qu’ils « prenaient autant de temps l’un pour l’autre » que possible malgré leurs « horaires incroyablement chargés ».