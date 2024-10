Timothée Chalamet s’implique auprès des enfants de Kylie Jenner

L’idylle de Timothée Chalamet et Kylie Jenner a franchi une nouvelle étape.

La star de « Wonka » aurait noué une relation avec la fille de 6 ans du fondateur de Kylie Cosmetics, Stormi, et son fils de 2 ans, Aire, qu’elle partage avec son ex Travis Scott.

« Il s’implique auprès de ses enfants et apprécie qu’ils soient toujours sa priorité », a déclaré une source. dit aux gens mercredi.

Timothée Chalamet aurait une relation avec les deux enfants de Kylie Jenner, Stormi et Aire. Larry Marano/Shutterstock

« Il est proche de sa famille et elle est proche de sa famille », a ajouté la source.

La source a continué à s’extasier sur le duo A-list, affirmant qu’ils formaient « un couple formidable » et que « tout le monde les aime ensemble ».

« C’est une relation très sérieuse, mais aussi amusante », a expliqué la source.

La star des « Kardashian » partage ses enfants avec son ex Travis Scott, vu ici en 2019. FilmMagie

De plus, Chalamet, 28 ans, et Jenner, 27 ans, ont « réussi à trouver un bon équilibre entre travailler et passer du temps de qualité ensemble » tout en se concentrant sur leurs carrières respectives.

L’acteur tourne actuellement son prochain film, « Marty Supreme », à New York, tandis que la maman de deux enfants a fait ses débuts à la Fashion Week de Paris dans le défilé Coperni mardi.

Les représentants du couple n’étaient pas immédiatement disponibles pour Page Six pour commenter.

La source a déclaré que les deux formaient « un couple formidable ». AbacaPress / SplashNews.com

Jenner et Chalamet ont eu une relation amoureuse pour la première fois en avril 2023, trois mois seulement après que des sources ont déclaré à People qu’elle avait rompu avec Scott après cinq ans de relation.

La star de « Dune » et l’ancien élève de « L’incroyable famille Kardashian » ont fait de leur mieux pour garder leur histoire d’amour secrète avec des rendez-vous discrets autour de tacos et des sorties chez chacun.

Ils ont ensuite surpris les fans lorsqu’ils ont été aperçus en train de faire leurs valises sur le PDA lors de la tournée mondiale Renaissance de Beyoncé en septembre 2023.

Les deux hommes ont assisté ensemble à l’US Open plus tard ce mois-là, et Jenner a accompagné son copain aux Golden Globes 2024 en janvier.

Les A-listers entretiennent des relations amoureuses depuis l’année dernière. Annie Wermiel/NY Post

Jenner et Chalamet ont fait profil bas depuis.

En juillet, les deux hommes ont été vus ensemble pour la première fois depuis janvier lors d’une soirée en amoureux au TCL Chinese Theatre à Hollywood, en Californie.

L’acteur de « Little Women » a également accompagné la star de télé-réalité aux Bahamas pour la célébration de son 27e anniversaire en août.