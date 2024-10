Photo : Timothee Chalamet ‘seulement agissant’ engagé avec Kylie Jenner : Source

La romance entre Kylie Jenner et Timothée Chalamet dure depuis plus d’un an.

Selon les dernières conclusions de Vie et stylel’entrepreneur américain envisage un bébé avec la sensation d’acteur.

En plus de cela, la source a mentionné que Kylie souhaite enchaîner Timothée Chalamet en ayant un bébé avec lui.

« Elle dit qu’elle veut qu’ils commencent à essayer d’avoir un enfant », a expliqué la source.

Ils ont poursuivi en disant: « Et elle semble convaincue qu’il ne sera pas rebuté par la pression supplémentaire. »

« Ils ont vraiment réussi à trouver un bon équilibre entre travailler et passer du temps de qualité ensemble », a affirmé la source à propos de Timothee, qui aurait donné la priorité à sa carrière plutôt qu’à la romance avec Kylie Jenner.

Néanmoins, l’espion a souligné que l’acteur n’était toujours pas sûr de fonder une famille avec le magnat de la beauté.

En conclusion, la star a partagé : « La façon dont il agit, on pourrait penser qu’il est totalement engagé et prêt à y mettre le doigt », notant, « mais son entourage voit un côté très différent. »