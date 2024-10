Timothée Chalamet semble méconnaissable dans Marty Supreme Transformation

Timothée Chalamet voyage encore une fois dans le temps.

Le Appelez-moi par votre nom star – qui s’est récemment transformée en Bob Dylan pour un film sur la vie du musicien, a été aperçu sur le tournage de New York le 30 septembre dans un autre costume de personnage à couper le souffle.

Sur le plateau de Josh Safdiele nouveau film Marty Suprême, dans lequel il incarne le phénomène du ping-pong des années 1950 Marty Reisman aux côtés Gwyneth Paltrow et Tyler, le CréateurTimothée arborait des cheveux lissés en arrière, des lunettes rondes à monture métallique et une fine moustache. Pour couronner le look, il a porté un gilet pull bleu marine sur une chemise surdimensionnée à col vert clair, un pantalon ample marron à fines rayures et des chaussures habillées marron.

Le Dune la dernière observation de l’acteur est arrivée quelques mois seulement après avoir terminé le film de Bob Dylan Un inconnu completun projet pour lequel Timothée fait des vagues en mars lorsqu’il arpentait les rues de New York en ressemblant exactement au musicien légendaire. Pour ce film, il est devenu le personnage en enfilant la coiffure emblématique du chanteur de « Like a Rolling Stone », une veste en daim marron et des lunettes de soleil Ray-Ban Wayfarer.