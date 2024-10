Timothée Chalamet se transforme en pro du ping-pong sur le tournage de « Marty Supreme »

Regardez cette vidéo de Timothée en costume complet et maquillé lundi à New York, où il tourne des scènes de son dernier projet, « Marty Supreme ».

Le film met en scène Timothée dans le rôle d’un personnage inspiré d’un joueur de tennis de table professionnel. Marty Reisman … et on dirait que Timothée réussit le combo cheveux et lunettes de Marty.