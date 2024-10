Timothée Chalamet rate son propre concours de sosies

NEW-YORK –

L’acteur Timothée Chalamet a fait une apparition surprise dimanche à son propre concours de sosies dans le Lower Manhattan, un événement très fréquenté qui a donné lieu à un ordre de dispersion de la police et à au moins une arrestation.

Flanqué de gardes du corps, Chalamet a posé pour des photos avec ses sosies aux joues hautes et aux cheveux bouclés, dont certains s’étaient habillés en Willy Wonka et Paul Atreides – personnages que Chalamet a joué dans « Wonka » et les films « Dune ». Parfois, des fans adorateurs concentraient leur attention sur les sosies, pensant apparemment qu’ils étaient face à face avec le vrai Chalamet.

L’événement, annoncé sur des dépliants dans tout New York, était l’un des nombreux concours de sosies organisés par la personnalité de YouTube Anthony Po. Alors que la nouvelle se répandait sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes ont répondu présentes à l’événement, qui promettait 50 $ au gagnant.

Mais quelques minutes après le début du concours – et avant que l’acteur ne fasse son entrée – la police a ordonné au grand groupe de se disperser depuis Washington Square Park, et les organisateurs ont été infligés une amende de 500 $ pour un « concours de costumes non autorisé ». Au moins un candidat a été emmené menotté, mais la police n’a pas immédiatement précisé pourquoi.

« Cela a commencé comme une blague idiote et maintenant c’est devenu un chaos », a déclaré Paige Nguyen, productrice du créateur YouTube.

La plupart des aspirants Chalamets et des spectateurs ont déménagé dans un nouveau parc.

Sur une scène de fortune, les sosies ont été interrogés sur leurs projets amoureux avec Kylie Jenner. Jenner et Chalamet seraient en couple. Il leur a également été demandé de démontrer leur maîtrise du français et ce qu’ils feraient pour rendre le monde meilleur.

Finalement, le public a choisi un gagnant : Miles Mitchell, un résident de Staten Island et étudiant en dernière année. Vêtu d’une tenue violette de Willy Wonka, il a lancé des bonbons d’une mallette à des foules de jeunes admirateurs.

« Je suis excité et je suis également dépassé », a déclaré Mitchell. « Il y avait tellement de bons sosies. C’était vraiment un coup dur.