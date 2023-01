Timothee Chalamet prie pour le rôle d’Apple TV + dans l’annonce: vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Marco Provvisionato/ipa-agency/Chelsea Lauren/Shutterstock

Appelez-moi par votre nom Star Timothée Chalamet27 ans, a tenté de canaliser l’acteur oscarisé Nicole Kidman, 55 ans, lors de sa publicité Apple TV + Super Bowl du 20 janvier. Sa publicité était similaire à celle de la publicité emblématique du cinéma AMC de Nicole, diffusée juste avant que le public ne regarde un film dans la chaîne de cinémas. « Waouh, Apple. Meilleur film », a-t-il déclaré au début du clip. “J’étais dans deux nominés pour le meilleur film l’année dernière.” Plus tard, le beau gosse d’Hollywood a été vu en train de faire défiler les derniers succès d’Apple TV +, notamment Jennifer Lawrencele film de 2022, Chaussée. Timothée a aussi eu le souffle coupé en voyant Selena Gomezle documentaire Selena Gomez : mon esprit et moi flash sur sa tablette.

Après avoir vu les derniers projets des deux stars sur la plateforme de streaming d’Apple, le jeune homme de 27 ans s’est demandé : “Pourquoi n’ai-je pas de documentaire ?” Quand Timothée a repéré un Ted Lasso panneau d’affichage pendant sa tasse de café du matin, il a ensuite déclaré: “Je pourrais faire de la télévision” après avoir lu que la série est actuellement “la meilleure comédie à la télévision”. Plus tard dans la publicité, Timmy reçoit un appel téléphonique de l’acteur Jason Momoa dans lequel il a partagé qu’il “venait de terminer” sa dernière série Apple TV +, Chef de guerre. Lorsque Timmy demande : “Attendez, vous avez un nouveau spectacle Apple ?”, Jason a répondu : “À ce stade, qui n’en a pas ?”

La publicité satirique hilarante diffuse la publicité AMC de Nicole où elle s’assoit dans une salle de cinéma vide pour s’extasier sur l’expérience d’aller au cinéma. Au début de la publicité de Timmy, il s’assoit dans un théâtre vide avec un ami pour voir quelques grands films à succès défiler sur l’écran, tous notamment des originaux Apple TV+. Depuis que Timmy a partagé la publicité sur son Instagram vendredi, bon nombre de ses 18,2 millions de followers ont répondu aux commentaires pour réagir à sa performance. “C’est ma nouvelle nicole kidman”, a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a répondu, “La propre Nicole Kidman d’Apple TV.” Enfin, un troisième fan n’a pas pu s’empêcher de dénoncer l’ironie de la publicité étant donné que Timothee a joué dans de nombreux films primés au fil des ans. « Timmy doute de lui-même comme s’il n’avait pas l’une des meilleures filmographies », ont-ils écrit.

Plus tôt ce jour-là, le Dame Oiseau La star a également partagé un instantané de lui-même tenant une télécommande Apple TV + pour faire allusion à la prochaine publicité. À la toute fin de la publicité, Timmy a poussé un gros soupir et a dit : “Hey Apple ? Appelez-moi?” Même son pote célèbre, Kiernan Shipka, 23 ans, n’a pas pu s’empêcher de s’extasier devant sa publicité et a commenté “omg”. Avec le Des hommes fous Commentaire d’alun, Selena elle-même a réagi et a écrit “lol” sur le post.

Bien que Timothée ait demandé un appel à Apple TV+, le natif de New York est réservé et occupé ! Plus tard en 2023, il devrait jouer dans Paul Roile film, Wonkadans une interprétation moderne du classique, Willy Wonka et la chocolaterie. Certains de ses autres projets récents incluent Bones and All, Dune, Little Women, Beautiful Boy, The King, et plus. Timmy a même été nominé pour un Oscar en 2018 pour sa performance dans le film Appelez-moi par votre nomdans lequel il a partagé la vedette aux côtés de Armie Marteau.

