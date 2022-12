Timothee Chalamet prend un selfie torse nu après la fin du tournage de “Dune 2” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Zuma / SplashNews.com

Timothée Chalamet26 ans, a terminé le tournage de Dune 2 et il en est super ravi ! Le talentueux acteur s’est rendu sur Instagram le 12 décembre pour partager un joli selfie avec son père, Marc Chalamet, alors qu’ils se tenaient ensemble dans un désert. Ils brandissaient tous les deux des pancartes de paix et souriaient alors que le beau gosse était torse nu et que son père portait un t-shirt Adidas bleu.

“DUNE 2 WRAPPED (avec papa du désert !!)”, a-t-il légendé la photo, qui a suscité de nombreuses réponses aimables. “Belle photo”, a écrit un abonné tandis qu’un autre a qualifié Marc de “papa solidaire”. Un troisième a partagé qu’il « avait hâte de voir ce film » et un quatrième a écrit : « Vous allez bien ensemble ! Tellement excité pour Dune 2! ❤️”

La photo de Timothee vient après qu’il a été rapporté que Warner Bros. avait déménagé Dune 2la date de sortie initialement prévue du 20 octobre 2023 au 17 novembre 2023, selon Date limite. Le nouveau film mettra également en vedette Zendaya, Rebecca Fergusson, Josh Brolin, Javier Bardemet Stellan Skarsgård, qui reprennent tous leurs rôles pour la suite. Il y aurait également de nouveaux acteurs jouant de nouveaux personnages, y compris Florence Poug en tant que princesse Irulan, Christophe Walken en tant que père d’Irulan, l’empereur Shaddam IV, Austin Butler comme Feyd-Rautha et Léa Seydoux comme Lady Margot.

Quand Timothee n’est pas occupé à travailler aux côtés d’une pléthore d’autres stars sur de gros longs métrages comme Dune 2, il achète des maisons impressionnantes. Le beau mec talentueux a récemment fait la une des journaux pour avoir acheté l’ancienne maison du mannequin de Beverly Hills Kate Upton et son mari joueur MLB Justin Verlander. La maison massive a été vendue pour la modique somme de 11 millions de dollars et se trouve sur un acre et demi avec une piscine étincelante, un court de tennis de taille championne et une magnifique pelouse.

Il comprendrait également une douche à vapeur, une baignoire autoportante, une salle de cinéma avec bar, une cave à vin à température contrôlée, etc. Des photos récemment publiées montraient la maison nichée dans les collines, ce qui la rend parfaite pour se divertir en privé. La chambre principale comprendrait également des placards doubles avec des étagères, des tiroirs et un espace de rangement intégrés. Justin et Kate auraient acheté la luxueuse résidence en 2016 pour 5 250 000 $ et auraient effectué des améliorations et des rénovations avant de la vendre à Timothee.

