Timothée Chalamet partage une photo célébrant le bouclage de ‘Dune: Part Two’

L’acteur Timothée Chalamet a célébré la clôture de la production de “Dune : Deuxième partie” en partageant une photo de l’acteur sur le plateau de tournage avec son père.

La star a partagé la nouvelle via une publication Instagram lundi aux côtés de papa Marc Chalamet dans le désert. “DUNE 2 WRAPPED”, a écrit Chalamet dans la légende avant d’ajouter, “avec papa du désert!” alors que les dunes de sable se dessinent en arrière-plan.

Le film est basé sur la série de livres de science-fiction de l’auteur américain Frank Herbert intitulée Dune Chronicles. Le film initial, sorti en 2021, a été un succès commercial, rapportant plus de 400 millions de dollars au box-office, ainsi qu’une sortie prévue sur Warner Bros. plateforme de streaming HBO Max.

De plus, “Dune” a reçu 10 nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film, et a remporté l’Oscar de la meilleure photographie.

La production de la suite “Dune” a eu lieu à travers l’Europe et le Moyen-Orient en Hongrie, en Italie et aux Émirats arabes unis. Le film est réalisé par Denis Villeneuve, qui a réalisé le film de redémarrage original de 2021.

Le premier rôle de Chalamet au cinéma a eu lieu en 2017 “Call Me By Your Name” réalisé par Luca Guadagnino, où le jeune idole a reçu sa première nomination aux Oscars pour le rôle d’Elio Perlman.

La suite “Dune” verra Chalamet aux côtés de stars hollywoodiennes bien connues, dont Zendaya, Javier Bardem, Oscar Isaac, Josh Brolin, Rebecca Ferguson, Dave Bautista et Stellan Skarsgård.

Bien que la production soit terminée, le film ne sortira pas en salles avant près d’un an, le 3 novembre 2023.

“C’est quelque chose que vous n’avez pas à faire avec les films – revisitez”, a déclaré Chalamet lors d’une interview en octobre. “En fait, c’est ce que je ressens avec ‘Dune’. En parlant de la façon dont les cycles correspondent à la vie. J’étais plus jeune quand je l’ai fait la première fois et j’étais un peu aveuglé par la taille de ce film. Et maintenant, alors que Paul Atreides devient plus sûr de ses talons, je me sens plus sûr de mes talons, aussi.”