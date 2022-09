Timothée Chalamet parle des effets secondaires négatifs des réseaux sociaux : “C’est dur d’être en vie maintenant”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Timothée Chalamet n’a pas hésité à parler des effets secondaires négatifs des réseaux sociaux sur la société lors de la promotion de son nouveau film lors d’une conférence de presse lors de la Mostra de Venise.

Lors de l’événement de presse pour son nouveau film, “Bones and All”, Chalamet a été honnête sur ses sentiments concernant les médias sociaux et les dommages qu’il pense qu’ils ont causés, affirmant qu’il est reconnaissant de ne pas avoir grandi à une époque où les médias sociaux étaient très populaire.

“Être jeune maintenant, et être jeune chaque fois que je ne peux parler que pour ma génération, c’est être intensément jugé”, a déclaré Chalamet. “Je ne peux pas imaginer ce que c’est que de grandir avec l’assaut des réseaux sociaux.”

Son nouveau film se déroule dans les années 1980, lorsque les médias sociaux n’existaient pas et que les gens n’étaient pas constamment inondés des opinions des autres. Chalamet a admis qu’il était rafraîchissant de vivre comme quelqu’un qui ne se souciait pas de mettre à jour sa présence sur les réseaux sociaux.

TIMOTHEE CHALAMET DÉBUTE LE COSTUME DE WILLY WONKA POUR LE FILM PRÉQUEL À VENIR : “LE SUSPENSE EST TERRIBLE”

Il n’est pas d’accord avec le besoin constant de la société de filtrer ses pensées et ses émotions à travers le prisme des médias sociaux et ce que les autres peuvent avoir à dire sur leur situation.

“C’était un soulagement de jouer des personnages aux prises avec un dilemme interne sans la possibilité d’aller sur Reddit, ou Twitter, Instagram ou TikTok et de déterminer où ils s’intègrent”, a-t-il expliqué.

Bien que Chalamet admette qu’il y a des parties des médias sociaux qui peuvent être bénéfiques, mais il y a beaucoup plus à ce sujet qui, à son avis, finiront par provoquer l’effondrement de la société.

“Je ne porte pas de jugement”, a-t-il ajouté. « Vous pouvez y trouver votre tribu… [but] Je pense que c’est dur d’être en vie maintenant. Je pense que l’effondrement de la société est dans l’air. C’est pourquoi j’espère que ce film comptera.”

La co-vedette de Chalamet, Taylor Russell, a également exprimé ses inquiétudes quant au pouvoir croissant des médias sociaux sur les jeunes adultes et aux menaces qu’ils représentent pour la société.

“J’ai un petit frère qui a 19, 20 ans, et penser à lui dans ce monde, et le jugement de soi et des autres dont les gens semblent si inondés chaque jour d’une manière si drastique et sévère est si effrayant, parce que l’espoir est que vous puissiez trouver votre propre boussole dans tout cela et cela semble être une tâche difficile maintenant”, a déclaré Russell.

Le film est la deuxième fois que Chalamet travaille avec le réalisateur et scénariste Luca Guadagnino. Les deux ont déjà travaillé ensemble sur “Call Me By Your Name” et Chalamet voulait le retrouver depuis.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je mourais d’envie de travailler à nouveau avec Luca pour raconter une histoire qui était fondée comme la première histoire que nous avons racontée”, a-t-il déclaré. “Seulement cette fois dans le Midwest américain dans les années 80 à propos de personnes privées de leurs droits de toutes les manières possibles.”

Le film, “Bones and All”, est basé sur un roman du même nom de 2015 sur une adolescente qui aime se livrer au cannibalisme, joué par Russell, et la relation qui se crée entre elle et un solitaire, joué par Lee. Il suit leur voyage alors qu’ils voyagent ensemble à travers le pays.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Son nouveau film devrait sortir le 23 novembre.