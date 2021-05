Timothée Chalamet jouera le rôle du jeune Willy Wonka dans la préquelle de «  Charlie et la chocolaterie  »

Timothée Chalamet jouera le rôle du jeune Willy Wonka dans le film Warner Bros.L’acteur Timothee Chalamet jouera dans Warner Bros.’Wonka ‘, une comédie musicale sur grand écran réinventant le livre pour enfants classique de Roald Dahl’ Charlie et la chocolaterie ‘.

Selon Variety, Chalamet jouera le chocolatier le plus célèbre du monde dans la comédie musicale basée sur les débuts du personnage de fiction Willy Wonka. Bien que les détails de l’intrigue aient été gardés secrets, le film précédent de Warner Bros. explorera l’éducation de l’homme qui a plus tard créé la célèbre maison de friandises.

Les représentants de Chalamet ont confirmé qu’il chanterait et danserait dans le film. Le livre populaire de Dahl, Charlie et la chocolaterie, suit un pauvre garçon du nom de Charlie Bucket, qui remporte un billet en or pour visiter la chocolaterie de renommée mondiale et très bien gardée dirigée par un Willy Wonka.

Étant donné que le prochain film se déroule avant l’ouverture de la chocolaterie, Charlie et la société ne feront pas une apparition dans « Wonka ». Paul King, bien connu pour «Paddington» et sa suite, dirige «Wonka».

David Heyman, une force motrice derrière la franchise «Harry Potter» et les films bien-aimés «Paddington», produira le film, basé sur un scénario de Simon Rich. La production devrait commencer en septembre et la sortie du film est prévue le 17 mars 2023.

Gene Wilder a décrit l’homme aux bonbons dans l’adaptation du film de 1971 intitulée « Willy Wonka et la chocolaterie », et Johnny Depp a plus tard incarné le rôle dans le redémarrage de 2005 « Charlie et le facteur chocolat », réalisé par Tim Burton. Le récit de Burton a brièvement exploré la trame de fond de Willy Wonka, y compris son père dentiste détestant les bonbons, ainsi que sa rencontre avec les Oompa Loompa qui font fonctionner son usine.

En plus de « Wonka », Chalamet a plusieurs films en préparation, dont l’adaptation « Dune » de Denis Villeneuve, le drame comique de Wes Anderson « The French Dispatch » et le film catastrophe d’Adam McKay « Don’t Look Up ». prêt à dépeindre Bob Dylan dans le biopic de Searchlight «Going Electric».