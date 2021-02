Et c’est quand Timothée Chalamet est devenu un Tim Burton personnage…

Le jeune de 25 ans Appelez-moi par votre nom acteur joue dans une publicité du Super Bowl 2021 pour la Cadillac LYRIQ tout électrique qui parodie le classique culte gothique du réalisateur de 1990 Edward Scissorhands, jouant Edgar Scissorhands, le fils de Johnny Deppcaractère de titre de. Un acteur original est également en vedette dans la publicité Winona ryder. L’homme de 49 ans Choses étranges La star reprend son rôle de l’intérêt amoureux d’Edward Kim, maintenant la mère d’Edgar.

Le personnage de Chalamet ressemble à son père, avec ses cheveux noirs sauvages, et est tout aussi timide et maladroit mais bien intentionné que lui. Ses cisailles à main rendent difficile la conduite d’un bus, l’assistance à une conférence scientifique ou un ballon de football. Cependant, ils sont utiles dans son travail dans un restaurant de sandwiches. Et ils ne l’empêchent pas de conduire une toute nouvelle Cadillac LYRIQ, car ils sont équipés d’une fonction d’assistance à la conduite mains libres Super Cruise. Merci maman!