Timothée Chalamet joue dans la bande-annonce follement fantaisiste de « WONKA »

Après des mois de buzz sur les réseaux sociaux, Warner Bros. Pictures a finalement sorti la bande-annonce de WONKA qui « raconte la merveilleuse histoire de la façon dont le plus grand inventeur, magicien et chocolatier du monde est devenu le bien-aimé Willy Wonka que nous connaissons aujourd’hui » selon le synopsis officiel.

Basé sur le caractère extraordinaire au centre de Charlie et la chocolaterie-Roald DahlLe livre pour enfants le plus emblématique et l’un des livres pour enfants les plus vendus de tous les temps – la préquelle fantaisiste « tisse un mélange enivrant de magie, de chaos et d’émotion, le tout raconté avec un cœur et un humour fabuleux ».

Mettant en vedette Timothée Chalamet dans le rôle principal, ce « spectacle sur grand écran irrésistiblement vivant et inventif présentera au public un jeune Willy Wonka déterminé à changer le monde une délicieuse bouchée à la fois – prouvant que les meilleures choses de la vie commencent par un rêve, et si vous ‘ ai la chance de rencontrer Willy Wonka, tout est possible.

Découvrez la bande-annonce fantaisiste ci-dessous:

Aux côtés de Chalamet figurent Rue CalahLauréat des prix Emmy et Peabody Clé Keegan-Michael, Joseph Paterson, Matt Lucas, Mathew Baytonnominé aux Oscars Sally Hawkin, Rowan Atkinsonet Jim Carter avec l’oscarisé Olivia Colman.

Parmi les autres membres notables de la distribution, citons Natasha Rothwell, Riche Fulcher, Rakhee Thakrar, Tom Daviset Kobna Holdbrook-Smith dans le film tant attendu de Paul Roiscénariste/réalisateur de Paddington films.

« Je ne pense vraiment pas qu’il y ait beaucoup de gens qui pourraient jouer ce rôle », dit King à propos du casting de Timothée Chalamet qui a trouvé « l’énergie maniaque, espiègle et mystérieuse que vous attendez de Willy Wonka ». « C’est un acteur tellement brillant pour exprimer des émotions vraiment profondes dans le contexte d’un film familial », a poursuivi King. Il est tout simplement extraordinaire aussi bien en chant qu’en danse. Il a la voix d’un ange et les orteils de… je ne sais pas quels orteils. J’ai hâte que les gens le voient. Je pense que ça va époustoufler les gens.

WONKA ouvre en salles le 15 décembre 2023.