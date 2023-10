Timothée Chalamet inspiré par Austin Butler sur Dune : Deuxième partie

Le classique de science-fiction de Frank Herbert Dune se termine par une confrontation intense entre Paul Atreides et Feyd-Rautha, les deux camps d’une guerre épique qui décidera du sort d’un commerce, d’une planète et d’une galaxie. Dans l’adaptation cinématographique, Dune : deuxième partie, Atréides est encore une fois joué par Timothée Chalamet, et Feyd-Rautha, l’héritier présumé du méchant baron Harkonnen (Stellan Skarsgård), est interprété par Austin Butler, nominé aux Oscars. Pour cette seule raison, il serait logique que les deux se défient, mais selon Chalamet, c’était bien plus que cela.

Dans un cadre fascinant nouvelle interview avec GQ (menée avant la grève du SAG-AFTRA), Chalamet parle de la première fois où lui et Butler rencontré à propos de Dune. C’était fini avec Zoom et Butler s’était déjà préparé au point où il semblait très visiblement inspiré par Skarsgård. « Je ne peux pas exagérer à quel point cela m’a inspiré personnellement », a déclaré Chalamet. « Parce que voici quelqu’un qui est un peu plus âgé que moi, mais générationnellement, nous sommes similaires, et je ne sais pas comment il le dirait, mais son parcours était différent du mien. Mais il prend le travail incroyablement sérieusement. Et j’ai l’impression de ne pas avoir vu ça chez quelqu’un de mon âge, que ce soit à l’école d’art dramatique ou sur un plateau, a fait prendre le travail au sérieux, mais après « couper », ce n’était pas, vous savez, dans certains montrer du sérieux avec lequel ils l’ont pris – et à la place, c’est un homme extrêmement affable et merveilleux.

Un des Dunes les producteurs, Cale Boyter, ont expliqué comment cela s’est également répercuté sur la scène finale. « Vous parlez de deux des jeunes acteurs les plus talentueux de notre génération qui s’affrontent », a-t-il déclaré. « Je dirais que le niveau de préparation de Timmy avant la scène – eh bien, savoir qu’il combattait Austin l’a amélioré. »

Avoir un contemporain sur lequel rebondir n’était pas une expérience vécue par Chalamet sur le tournage de Dune : première partie. Là, c’était moins de copains et plus de mentors. Des gens comme Oscar Isaac, Jason Momoa et Josh Brolin. Mais cette fois, dans Deuxième partie, il avait non seulement Butler, mais aussi Zendaya (avec qui il a partagé quelques scènes dans le premier film, mais il en a beaucoup plus cette fois-ci) ainsi que Florence Pugh. Oh, et le petit ami de Zendaya, un gars nommé Tom Holland, visiterait également le plateau. L’acteur a expliqué à quel point la présence de ce genre de personnes était tout aussi inspirante.

« C’était incroyablement précieux de passer autant de temps avec Zendaya et son assistant, Darnell, et quand Tom venait aussi sur le plateau », a déclaré Chalamet. «Ils sont niveau. Ils sont bien Hollywood. Ils sont Bonne énergie Hollywood. Et puis Austin et Florence. J’ai l’impression de créer une communauté de personnes qui se soucient des bonnes choses.

Nous nous soucions également des droits. C’est comme voir Chalamet botter le cul d’un majordome. Dune : deuxième partie quand (espérons-le) sort en salles le 15 mars 2024. Et pour en savoir plus sur Chalamet, notamment sur la façon dont l’inspiration d’Elvis de Butler a également inspiré son prochain portrait de Bob Dylan, rendez-vous sur GQ.

