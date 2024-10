Timothée Chalamet fait une apparition surprise au concours de sosies

Une mer de garçons d’une vingtaine d’années, avec un mélange de mâchoires définies, d’yeux noisette et de tignasses de cheveux bouclés, se sont rassemblés dimanche après-midi au Washington Square Park de New York pour participer à un concours de sosies de Timothée Chalamet. Mais surprise, environ 30 minutes après le début du concours, le vrai Chalamet a fait une apparition surprise au milieu de la foule.

Chalamet s’est faufilé à travers la foule bondée, se cachant derrière un masque noir et une casquette de baseball, avant de se faufiler sur deux sosies posant pour des photos. Une fois arrivé au milieu, il ôta son masque pour la grande révélation alors que des cris éclataient rapidement à travers le parc.

Avant que Chalamet ne fasse son apparition, la police de New York s’est également présentée pour tenter de réprimer la foule grandissante sous l’arche emblématique du parc. Quelques minutes après le début du concours, à 13 heures, la police a rassemblé le groupe du côté nord du parc, menottant même un sosie bien que la raison de son arrestation soit inconnue.

Le concours de sosies a été promu ces dernières semaines au moyen de dépliants affichés dans toute la ville, en plus d’une invitation publique Partiful promettant un prix en espèces de 50 $ au gagnant. Dimanche matin, l’événement comptait plus de 2 500 RSVP.

Chalamet s’est arrêté derrière l’un des sosies les plus populaires, Spencer DeLorenzo, 22 ans, qui a passé une grande partie de l’après-midi à poster des photos. À un moment donné, il a même été hissé sur une chaise sous les applaudissements de la foule.

DeLorenzo dit qu’on lui a dit qu’il ressemblait à Chalamet depuis le rôle de l’acteur dans « Call Me By Your Name » en 2017.

« C’est devenu un peu vieux au bout d’un moment, mais je vais l’accepter », dit-il, ajoutant qu’il est ravi de rencontrer de nouvelles personnes et qu’il ne se soucie pas autant du prix en espèces. « Mais pour le moment, je suis totalement dans le coup. »

Un autre sosie, Cramer Ekholm, 18 ans, TikToker, a même été transporté par avion du Wisconsin par la marque de beauté MCo Beauty pour participer au concours. Ekholm, qui compte plus de 253 000 abonnés sur TikTok, est surtout connu sur la plateforme en raison de sa ressemblance avec Chalamet.

«C’est mon commentaire numéro un sur les réseaux sociaux», dit-il. « Avant, je n’aimais pas ça parce que je suis ma propre personne, mais maintenant j’ai appris à l’accepter. »

D’autres sosies partageaient des sentiments similaires à propos de leurs comparaisons avec l’acteur idole. «Parfois, c’est un peu minimisant», explique Max, 19 ans, qui a découvert le concours après que plusieurs amis lui ont envoyé l’invitation Partiful.

«Je n’aime pas vraiment ça, ça me met un peu en danger. Je suis un peu gêné, mais je ne veux pas en parler parce que cela rend la conversation gênante. Alors je dois juste sourire et dire : « Merci beaucoup. »

Un autre jumeau de Timmy, Jake Robbins, 27 ans, dit que cela a été un problème sur les applications de rencontres, où les filles le traitent de « Timothée Chalamet à prix réduit », mais ajoute que c’est un gars cool donc « je prendrai ce que je peux obtenir ».

À un moment donné, deux touristes français regardaient avec confusion alors que les gens se pressaient pour prendre des photos d’un sosie avec autant de ferveur qu’ils le feraient pour une célébrité de premier plan. Je m’attendais à ce qu’ils partent déçus quand je leur ai dit qu’ils n’étaient qu’un sosie. Au lieu de cela, ils ont tous deux immédiatement saisi leur téléphone pour prendre une photo.

L’espace d’un bref instant dimanche après-midi, n’importe quel garçon avec une tignasse aux cheveux bouclés a goûté à la gloire.