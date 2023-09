Timothée Chalamet fait sortir Kylie Jenner de sa voiture à Paris – Hollywood Life

Crédit d’image : Larry Marano/Shutterstock

Timothée Chalamet et Kylie Jenner ont été repérés dans la Ville de l’Amour ! Le Les Kardashian star, 26 ans, a été photographiée tenant le Wonka acteur, 27 ans, à leur arrivée chez le chanteur Rosaliafête d’anniversaire à Paris le lundi 25 septembre.

Au lieu de se tenir la main, Kylie a été vue en train de saisir l’index de Timothée alors qu’ils sortaient d’une voiture tandis que des paparazzi envahissaient le véhicule, selon des photos publiées par Page six. Le couple s’est même assorti dans leurs tenues en portant une tenue entièrement noire pour la soirée. Le fondateur de Kylie Cosmetics portait une veste noire et des talons hauts assortis, tandis que le Dune L’acteur portait un jean, un sweat-shirt noir et une casquette de baseball assortie alors qu’ils entraient dans le Folderol Wine Bar pour la soirée.

Récemment, Kylie et Timothée n’ont pas hésité à montrer leur relation. La personnalité de Hulu a même une adorable photo sur l’écran de son téléphone de son petit ami l’embrassant sur la joue.

Plus tôt ce mois-ci, le couple a été aperçu lors d’un Beyoncé concert à Los Angeles, où les fans les ont vus partager quelques baisers et étreintes. Plus tard dans la semaine, Kylie et Timothée n’ont pas hésité à se faire des câlins et à s’embrasser à l’US Open.

Ni l’entrepreneur en maquillage, ni le Appelez-moi par votre nom La star a publiquement commenté leur relation. En fait, ils ont veillé à éviter d’être vus ensemble pendant les premiers mois de leur histoire d’amour. Des rumeurs ont circulé pour la première fois sur les réseaux sociaux à propos du couple en janvier. Cependant, ce n’est qu’en avril que les fans ont été convaincus qu’ils sortaient ensemble après que la voiture de Kylie a été vue chez Timothée à Beverly Hills.

Une source a déclaré plus tard Nous chaque semaine qu’ils avaient « passé beaucoup plus de temps ensemble et qu’ils se rapprochaient de plus en plus au fil des jours ».

« Certains membres de la famille de Kylie ont rencontré Timothée, notamment Kris [Jenner] et Kendall [Jenner] », a ajouté l’initié. «Ils l’aiment vraiment et pensent qu’il est différent de tous ceux avec qui Kylie est sorti dans le passé. Il a un grand sens de l’humour et il la fait sourire, ce qui est la chose la plus importante pour eux. Ils adorent voir à quel point elle est heureuse et approuvent absolument qu’ils sortent ensemble.

Avant que le nouveau couple branché d’Hollywood ne commence leur romance, Kylie entretenait auparavant une relation intermittente avec son ex. Travis Scott. L’ancien couple partage sa fille Stormi et son fils Aire. Pour sa part, Timothée est sorti avec Lily-Rose Depp de 2018 à 2020.