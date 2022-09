Timothée Chalamet et Taylor Russell jouent les cannibales amoureux

Commentez cette histoire Commentaire

VENISE, Italie – Timothée Chalamet se sentait coupé du monde au début de la pandémie. Puis Luca Guadagnino, que Chalamet considérait comme une figure paternelle lors du tournage de “Call Me By Your Name”, a appelé avec un nouveau projet possible. Ce serait une autre jeune romance se déroulant dans les années 1980. Mais au lieu de l’Italie, ils iraient dans le Midwest américain. Et ils seraient cannibales.

Le film “Bones and All” est présenté en première mondiale vendredi soir à la Mostra de Venise, où il fait partie des titres en compétition. Chalamet et Guadagnino se sont réunis avant la première pour discuter du film avec les acteurs.

C’est un départ important pour le réalisateur italien de films comme “A Bigger Splash” et “I Am Love”, marquant la première fois que Guadagnino réalise un film américain – quelque chose qu’il voulait faire depuis un certain temps. Puis son collaborateur de longue date, le scénariste David Kajganich, lui propose une adaptation du roman jeunesse de Camille DeAngelis et il y voit l’opportunité de faire un film sur l’identité et les exclus.

“Je mourais d’envie de retravailler avec Luca et de raconter une histoire fondée”, a déclaré Chalamet, qui a fait une pause dans le tournage de “Dune 2” pour apparaître à Venise. Des essaims de fans se sont rassemblés autour des quais de l’hôtel Excelsior pour apercevoir la star, qui s’est même arrêtée pour poser pour quelques selfies.

Dans “Bones and All”, Chalamet a fait plus qu’agir : il a aidé son personnage Lee à passer d’un “athlète alpha” à une “âme brisée”, ce qui, selon lui, était très attrayant pour lui, et a obtenu un crédit de production sur le film. aussi bien.

“Luca est paternel avec moi et m’a guidé dans ce processus cette fois”, a-t-il déclaré. « Je ne peux pas dire que j’ai aidé à organiser les horaires ou quelque chose comme ça. Mais c’est quelque chose que je veux continuer à faire.

Le personnage de Chalamet joue un rôle de soutien dans le rôle principal du film, Maren, qui accepte ses envies peu recommandables. Elle est jouée par l’acteur de “Waves” Taylor Russell, un nouveau venu dans la famille Guadagnino d’habitués comme Michael Stuhlbarg, en tant que cannibale effrayant qu’ils rencontrent sur la route, et Chloë Sevigny.

“C’est le film de Taylor, elle fait un travail incroyable en le portant”, a déclaré Chalamet.

La discussion sur leurs personnages et la solitude qu’ils ressentent dans le monde les ont amenés à réfléchir à ce que signifie être jeune en ce moment.

“Je ne peux pas imaginer ce que c’est que de grandir avec l’assaut des médias sociaux”, a déclaré Chalamet. « Je pense que c’est difficile d’être en vie maintenant. Je pense que l’effondrement de la société est dans l’air. Ça sent bon. Et sans être prétentieux, j’espère que c’est pour cela que ces films comptent, car le rôle de l’artiste est de mettre en lumière ce qui se passe.

Russell a ajouté : « C’est tellement effrayant. L’espoir est que vous puissiez trouver votre propre boussole dans tout cela.

Le film présente également une nouvelle partition de Trent Reznor et Atticus Ross, que Guadagnino a mis au défi de “trouver le son d’un road trip” et “le son du paysage américain”. Et c’est plein de musique des années 1980 de Joy Division, New Order et même KISS, qui ont été choisies dans une boîte de cassettes que Kajganich a trouvées quand il était adolescent.

“Ceux qui m’ont fait sourire ou pleurer l’ont fait dans le scénario”, a déclaré Kajganich.

“Bones and All” ouvre dans les salles nord-américaines le 23 novembre.

