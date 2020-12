Moffat dit « Il a été rapporté que le 29 novembre, les Jets ont perdu 20 contre trois contre les Dolphins. »

Chalamet répond: « Perdu? Dit qui? » et Moffat répond: « Je veux dire, c’est comme ça qu’ils ont marqué. »

Davidson intervient alors, remettant en question le score du match, en disant: « Qui a marqué? »

«La NFL», dit Moffat d’un ton neutre.

« Ohhhhh, OK! La NFL! » Chalamet et Davidson rétorquent sarcastiquement.

« J’ai dans ma main ici, des affidavits sous serment de 500 fans des Jets qui jurent avoir été témoins de la victoire des Jets », hurle Chalamet avec passion.

Davidson le soutient en disant: « Il y a huit millions de fans de Jets. Huit millions. Ils n’ont rien à gagner à mentir à ce sujet. »

La vérité est que les Jets ont perdu chacun de leurs matchs dans la NFL cette saison, et Trump a perdu les élections. Biden emménage à la Maison Blanche en janvier. Le croquis est une moquerie à peine voilée des partisans de Trump qui refusent de l’admettre.

Plus d’un mois après les élections, Newsmax continue d’affirmer à tort que le président Donald Trump a remporté les élections de 2020, et les cotes d’écoute de la chaîne ont augmenté dans le processus. Trump a fait la promotion de la chaîne sur Twitter. Dans un tweet de novembre , Trump a déclaré que Fox News avait «perdu ses notes» pendant la journée et a encouragé ses abonnés à «essayer @OANN et @newsmax».