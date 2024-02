Timothée Chalamet et Austin Butler Gussy prêts pour la première de “Dune 2” à Paris – Robb Report

Marc Piasecki/Getty

Timothée Chalamet a canalisé l’esprit guerrier de son personnage Paul Atréides au Dunes 2 première à Paris lundi soir.

L’acteur franco-américain a foulé le tapis rouge avec une cuirasse en métal brillant qui lui donnait l’air d’être prêt pour une bataille très stylée. L’armure chic faisait partie d’une tenue haute couture personnalisée que la maison Givenchy avait confectionnée pour Chalamet. Le Dune Lead portait également une veste en laine noire avec un revers cranté et un pantalon en laine assorti à la place des jambières et des gantelets.

Chalamet a complété le look avec, vous l’aurez deviné, des bijoux Cartier. La star, ambassadrice du joaillier parisien depuis 2021, défile régulièrement dans Panthères, Crashes, etc. Il semblait porter un Tank Américaine et une grande bague en argent hier soir.

Chalamet en Givenchy personnalisé à l’avant-première à Paris. Marc Piasecki/Getty

Chalamet n’était bien sûr pas le seul à avoir l’air élégant lors de la première. Austin Butler, qui incarne le méchant Feyd-Rautha dans le très attendu Dune suite, arborait un élégant look Louis Vuitton lors de la soirée de lundi. Il comprenait une veste noire impeccablement taillée, une chemise blanche impeccable et un pantalon évasé spectaculaire digne des années 70.

Butler en Louis Vuitton lors de la première à Paris. Marc Piasecki/Getty

Butler et Chalamet ont tourné de nombreux looks mémorables lors de la tournée de presse de Dunes 2. Avant l’avant-première lundi soir, les deux idoles d’Hollywood ont assisté à un photocall au Shangri-La à Paris dans des tenues résolument stylées. Chalamet a associé un pantalon en cuir élégant de la collection prêt-à-porter SS23 de Bottega Veneta, avec un col roulé noir, des lunettes Oliver Peoples et, bien sûr, du bling Cartier. Butler, qui a été stylé par Sandra Amadorportait un ensemble Fear of God monochromatique et sans effort et des bijoux David Yurman discrets.

Chalamet en Bottega Veneta au photocall à Paris. Marc Piasecki/Getty

Le couple avait également l’air particulièrement intelligent au Dunes 2 première au Mexique le 6 février. Chalamat portait un costume Prada personnalisé en kid mohair anglais gris (vous pouvez en choisir un similaire ici) et une chemise à col en V en popeline noire, tandis que Butler portait un costume à fines rayures audacieux de la collection SS24 de Saint Laurent. -une collection à porter pour l’occasion.

Butler dans Fear of God au photocall à Paris. Pascal Le Segretain/Getty

Quant à savoir quand vous verrez ce duo élégant ensemble à l’écran, Dune : deuxième partie devrait sortir à l’international le 28 février et aux États-Unis le 1er mars.