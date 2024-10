Timothée Chalamet chante Like a Rolling Stone de Bob Dylan

Timothée Chalamet a montré davantage de ses talents de chanteur dans la nouvelle bande-annonce de « A Complete Unknown », le biodrame de James Mangold sur Bob Dylan.

Les nouvelles images montrent Chalamet chantant « Girl From the North Country » alors qu’il arrive à New York en provenance du Minnesota. Il commence à se rapprocher de son compatriote chanteur folk Joan Baez (joué par Monica Barbaro) alors que les deux déclenchent une romance.

« Vos chansons sont comme une peinture à l’huile chez le dentiste », lui dit-il, tenant une guitare alors qu’il est torse nu au lit. À l’évier de la cuisine, Baez répond : « Tu es un peu un connard, Bob. »

La bande-annonce présente également des images de Dylan et Baez en duo au Monterey Folk Festival de 1963. Un triangle amoureux se prépare alors qu’Elle Fanning arrive dans le rôle de Sylvie Russo, une version romancée de Suze Rotolo, alors petite amie de Dylan, qui apparaît sur la couverture de l’album « The Freewheelin’ Bob Dylan ».

Alors que Dylan devient de plus en plus frustré d’être catalogué comme la voix derrière « Blowin’ in the Wind », il change tout en attachant une guitare électrique avec « Like a Rolling Stone ». Des bagarres éclatent alors que la moitié des fans de Dylan s’émerveillent de la nouvelle direction et l’autre moitié le considère comme un traître à la musique folk.

Suite à une avalanche de photos de paparazzi qui ont fuité du tournage au printemps, Searchlight Pictures a publié fin juillet la première bande-annonce du film, dans laquelle Chalamet chante une interprétation de « A Hard Rain’s A-Gonna Fall » de Dylan.

Parler à Variétéune douzaine d’experts de Bob Dylan ont exprimé un optimisme prudent à l’égard de « A Complete Unknown », saluant la performance de Chalamet dans « A Hard Rain’s A-Gonna Fall ». « Est-ce qu’il maîtrise la voix ? Mon Dieu, tu pourrais être pointilleux à ce sujet. Mais il le fait très bien. Il transmet la passion et l’âme de la voix de Bob Dylan sans que cela ressemble à un karaoké », a déclaré KG Miles, auteur de « Bob Dylan in the Big Apple », « Bob Dylan et Dylan Thomas » et d’autres livres.

« A Complete Unknown » est écrit par Mangold et Jay Cocks et basé sur le livre d’Elijah Wald de 2015 « Dylan Goes Electric ! Le reste du casting comprend Edward Norton dans le rôle de Pete Seeger, Boyd Holbrook dans le rôle de Johnny Cash, PJ Byrne dans le rôle d’Harold Leventhal, Scoot McNairy dans le rôle de Woody Guthrie, Dan Fogler dans le rôle d’Albert Grossman et Will Harrison dans le rôle de Bob Neuwirth, entre autres.

« A Complete Unknown » est produit par Fred Berger, Alex Heineman, Peter Jaysen, Bob Bookman, Alan Gasmer, Jeff Rosen, Chalamet et Mangold.

Regardez la nouvelle bande-annonce ci-dessous.