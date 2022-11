Timothee Chalamet achète la maison de Kate Upton et Justin à Beverly Hills : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Timothée Chalamet est maintenant propriétaire d’un nouveau domaine très chic de Beverly Hills ! La Beau garçon l’acteur de 26 ans aurait acheté l’ancienne maison du mannequin Kate Upton, 30 ans, et son mari, super MLB Justin Verlander, 39, pour la modique somme de 11 millions de dollars. Par Le courrier quotidienla propriété tentaculaire était initialement inscrite pour 11,7 millions de dollars et se trouve sur un acre et demi avec une piscine étincelante, un court de tennis de taille championne et une magnifique pelouse.

Le manoir lui-même mesure 5521 pieds carrés et comprendrait une douche à vapeur, une baignoire autoportante, une salle de théâtre avec bar, une cave à vin à température contrôlée, etc. Les photos montrent une maison à couper le souffle avec un vaste terrain, niché dans les collines et parfait pour se divertir. La chambre principale comprend même des placards doubles avec des étagères, des tiroirs et un espace de rangement intégrés. Justin et Kate auraient acheté la luxueuse résidence en 2016 pour 5 250 000 $ et ont depuis effectué des améliorations et des rénovations.

L’achat somptueux semble certainement logique pour l’étoile montante et l’icône de la mode émergente. La Dame Oiseau star se prépare actuellement pour la sortie 2023 de Wonka, dans lequel il apparaît comme iconique Roald Dahl personnage Willy Wonka. Il reprendrait également son rôle principal en tant que Paul Atreides en face Zendaya dans un deuxième volet de Duneégalement prévu pour une sortie à l’hiver 2023.

Dans une interview révélatrice avec TEMPS l’année dernière, l’acteur a admis que “comprendre” la célébrité était un processus. « Je suis en train de comprendre », a-t-il déclaré au magazine pour une interview publiée le 11 octobre 2021. « Lors de mes pires jours, je ressens une tension à le comprendre. Mais dans mes meilleurs jours, j’ai l’impression de grandir juste à temps. Il a également révélé ce qu’un “héros” lui avait dit à propos de sa réussite dans la célèbre industrie du divertissement éphémère.

“Un de mes héros – je ne peux pas dire qui ou il me donnerait un coup de pied ** – il m’a pris dans ses bras le premier soir où nous nous sommes rencontrés et m’a donné quelques conseils”, a-t-il déclaré à la publication. Lorsqu’on lui a demandé ce que c’était, il a répondu: «Pas de drogues dures. Et pas de films de super-héros.