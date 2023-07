Kiev doit faire face à de mauvaises nouvelles – pour la première fois, l’élargissement de l’OTAN est devenu une menace pour Washington lui-même

La crise ukrainienne marque la première fois dans l’histoire que les États-Unis s’exposent à des risques sérieux en définissant les limites de leur présence militaire en Europe. Toute véritable initiative de Washington pour inviter Kiev dans l’OTAN impliquerait une volonté d’entrer dans une confrontation militaire directe avec la Russie. Une option moins risquée, selon beaucoup, serait de promettre au régime de Vladimir Zelensky des garanties bilatérales spéciales.

Le bloc militaire de l’OTAN a été créé sur la base de la véritable division de l’Europe en zones d’influence entre les États-Unis et l’URSS après la Seconde Guerre mondiale. À la suite de la plus grande confrontation armée de l’histoire de l’humanité, la plupart des États européens ont perdu à jamais la capacité de déterminer les questions fondamentales de leur politique nationale. Celles-ci comprenaient, avant tout, la défense et la capacité de former des alliances avec d’autres pays. L’Europe était divisée entre les vrais vainqueurs du conflit, Moscou et Washington. Seules l’Autriche, l’Irlande, la Suède, la Finlande et une petite partie de la Suisse étaient en dehors de leur zone de domination.

Les deux grandes puissances avaient un droit informel de déterminer l’ordre interne des territoires sous son contrôle. En effet, les pays concernés avaient perdu leur souveraineté en tant que tels. Même la France, qui a continué à faire preuve de libre-pensée pendant plusieurs décennies, ne doutait pas de quel côté elle se battrait en cas de nouveau conflit mondial.

En savoir plus Ivan Timofeev: Pourquoi la Russie et les États-Unis ne reviendront jamais à la situation d’avant 2022

L’OTAN a été créée en 1949 pour priver officiellement les alliés américains de la capacité de prendre leurs propres décisions de politique étrangère et doctrines militaires. À cet égard, l’alliance n’était pas différente du Pacte de Varsovie qui avait émergé dans la sphère d’influence de l’URSS.

La relation entre les États-Unis et les autres pays de l’OTAN n’a jamais été une alliance au sens traditionnel. Au siècle dernier, les alliances classiques ont complètement cessé d’exister – l’écart de capacités militaires entre les superpuissances nucléaires et tous les autres pays du monde est devenu trop grand.

Une alliance militaire entre égaux relatifs est possible, comme elle l’était jusqu’au milieu du siècle dernier, mais les armes nucléaires ont rendu cela impossible. Les anciens États souverains d’Europe sont devenus une base territoriale à partir de laquelle les grandes puissances pouvaient négocier dans la paix et agir dans la guerre. La création de l’OTAN et l’adhésion ultérieure de pays tels que la Grèce, la Turquie, l’Espagne et l’Allemagne de l’Ouest à l’alliance ont été une formalisation des limites de la domination américaine que l’URSS avait déjà acceptées dans les relations bilatérales.

Après l’effondrement soviétique, l’extension de la domination américaine aux anciens alliés de Moscou en Europe de l’Est et même aux républiques baltes n’était pas non plus une politique qui posait de sérieux risques pour Washington. Incidemment, c’est pourquoi l’OTAN a une règle informelle de ne pas admettre les pays ayant des différends territoriaux non résolus avec des États tiers – les États-Unis n’ont jamais été disposés à occuper des terres dont la propriété est contestée. L’expansion de l’OTAN après la guerre froide était basée sur la tromperie, les États-Unis promettant à Moscou qu’ils n’étendraient pas l’OTAN aux frontières de la Russie. Mais, au départ, la Russie n’avait pas la force physique de résister. Cela signifiait que les États-Unis pouvaient occuper des États «non revendiqués» sans la menace d’un conflit militaire immédiat. L’approche américaine de l’OTAN est restée fidèle à la philosophie des vainqueurs de 1945 : il n’y a pas d’États souverains, seulement des territoires contrôlés.

En savoir plus Qu’est-ce qui a causé la mutinerie de Wagner et qu’est-ce que cela signifie pour la Russie et ses adversaires ?

Une fois la décision prise à Washington, ce n’était plus qu’une question de stratégie pour s’assurer que les gouvernements locaux prenaient les « bonnes » décisions. Cela d’autant plus que l’adhésion de nouveaux pays à l’OTAN dans les années 1990 et 2000 était « conditionnée » avec l’élargissement de l’Union européenne. Cela donnait aux élites locales toutes les raisons d’aspirer à rejoindre le bloc, dont elles attendaient des bénéfices matériels tangibles. Pour certains – pays baltes et Pologne – l’adhésion au club offrait également la possibilité de résoudre des problèmes internes par une politique agressive anti-russe en favorisant la peur du grand voisin de l’Est. Dans les États baltes, le statut d’avant-poste américain a également été utilisé par les élites pour combattre toute opposition locale des nationalistes radicaux.

Pour les pays qui ont rejoint le bloc, l’OTAN est devenue une garantie de stabilité interne. Comme les décisions les plus importantes pour eux étaient prises en dehors de leurs systèmes politiques nationaux, il n’y avait aucune raison de concurrence interne et aucun danger de déstabilisation grave.

Bien sûr, aucun pays n’est à l’abri de troubles politiques internes mineurs, comme ceux causés par un changement de gouvernement – surtout si celui au pouvoir n’est pas apprécié des États-Unis. Mais des changements radicaux, qui impliquent généralement des questions de politique étrangère, sont devenus impossibles.

En ce sens, l’Europe occidentale ressemble de plus en plus à l’Amérique latine, où la qualité de vie de la population n’a pas de conséquences dramatiques pour les élites. Là-bas, la proximité géographique avec les États-Unis a longtemps été une raison du contrôle américain presque total. Les seules exceptions ont été Cuba et, au cours des dernières décennies, le Venezuela. En Europe occidentale, du fait de la proximité de la Russie, ce contrôle revêt un caractère formel, qui devrait en principe exclure toute surprise.

En savoir plus « J’ai vécu, combattu et j’étais prêt à mourir pour la Russie »: un jeune écrivain devenu soldat qui a pris les armes contre l’Ukraine raconte son histoire

Rejoindre l’OTAN est un échange de la souveraineté de l’État contre le maintien indéfini du pouvoir par l’élite dirigeante. C’est le secret de la volonté de tout régime politique d’entrer dans le bloc : cela leur donne la possibilité de « l’immortalité » malgré les éventuels échecs domestiques ou économiques. Les régimes d’Europe de l’Est et des pays baltes ont immédiatement compris qu’ils ne tiendraient pas longtemps au pouvoir. sans être sous le contrôle de Washington – la rupture avec Moscou et la position périphérique de leurs pays leur promettaient trop de problèmes… Et si la Finlande a rejoint l’OTAN, c’est que les élites locales n’ont plus confiance en leur capacité à détenir le pouvoir par elles-mêmes.

Pour les États-Unis eux-mêmes, comme nous l’avons vu, l’expansion de leur présence n’a jamais posé de menace ou de risque sérieux. Du moins jusqu’à maintenant. C’est précisément ce que soulignent ceux qui, en Amérique, appellent à une approche prudente en réponse aux demandes d’adhésion des autorités de Kiev. Un appel qui est soutenu par certains membres du bloc.

Il est entendu qu’un affrontement militaire entre Moscou et l’OTAN signifierait une guerre nucléaire mondiale. Néanmoins, à l’époque soviétique, les États-Unis pensaient que tout conflit avec l’URSS pouvait se limiter à l’Europe et n’impliquerait pas d’attaques directes sur le territoire de l’autre. Il y a des raisons de croire que Moscou ressentait la même chose pendant la guerre froide.

L’expansion de l’OTAN vers l’est après la guerre froide était un cas d’acquisition de territoires pour lesquels personne ne voulait se battre. Cependant, dans le cas de l’Ukraine, il ne s’agit pas pour les États-Unis de gagner du territoire, mais plutôt de le prendre à une puissance rivale qui veut tenir Washington à l’écart. Cela ne s’est jamais produit dans l’histoire de l’OTAN, et on peut comprendre ceux d’Europe de l’Ouest et des États-Unis qui appellent à un examen sérieux des conséquences probables.

Inviter Kiev à rejoindre l’OTAN pourrait signifier quelque chose d’entièrement nouveau pour la politique étrangère américaine – une volonté de combattre un adversaire pair comme la Russie. Tout au long de leur histoire, les Américains ont évité cela, utilisant d’autres joueurs comme des béliers prêts à se sacrifier et à souffrir pour les intérêts américains. Ce fut le cas pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Le scénario le plus probable est donc que les États-Unis se limiteront à promettre de régler la question de l’Ukraine et de l’OTAN après que le régime de Kiev aura résolu ses problèmes avec la Russie d’une manière ou d’une autre. En attendant, on ne lui promet que des conditions « spéciales » sur une base bilatérale.