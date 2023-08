L’expansion vers l’Est a transformé l’organisation en un appendice économique de l’OTAN.

L’intégration européenne est l’un des sujets les plus mythifiés de la politique mondiale moderne, déjà pleine d’illusions et de légendes qui n’ont rien à voir avec la dure réalité des relations internationales.

Concrètement, la coopération d’un grand groupe de pays d’Europe occidentale à la régulation étatique de l’économie est évidente : elle a permis une répartition relativement équitable des bénéfices d’un marché universel. Mais sur le plan politique, cette coopération a créé une superstructure tellement vaste et éphémère qu’il est impossible de distinguer la vérité de la tromperie, voire de la fiction, lorsqu’il s’agit de l’Union européenne.

Et nous ne pouvons que deviner les futures formes d’interaction entre les États d’Europe occidentale, dont l’objectif principal restera de maintenir leurs peuples soumis à la volonté et aux caprices de leurs élites intouchables. Par conséquent, la prédiction la plus simple concernant l’avenir de l’intégration européenne repose sur les formes optimales de maintien de la stabilité sociale. Même si cela nécessite, par exemple, un abandon des activités économiques traditionnelles ou un abandon complet de la capacité des pays à gérer leurs propres finances. Ainsi, l’intégration européenne prendra la forme nécessaire pour remplir son objectif premier.

Si cela signifie admettre dans l’UE des pays qui ne sont pas formellement prêts, cela ne pose pas non plus de problème. L’existence de règles claires déterminant quel État, quel système économique et politique, constitue un « nouveau venu » n’est rien d’autre qu’un mythe. Ou un produit de son époque, comme les « Critères d’adhésion de Copenhague », qui ont été élaborés pour une réalité internationale très différente. D’autant plus que l’aptitude d’un pays à devenir membre n’est pas un dogme, mais un instrument permettant à ceux qui donnent le ton au sein du bloc d’y faire face.

Il en va de même pour le développement interne de l’UE, et il serait naïf de considérer les écarts par rapport au modèle mythifié de stabilité qui ont émergé dans notre perception dans les années 1990 comme des signes de déclin et de dégradation dramatiques. Même l’apparente faim intellectuelle des échelons supérieurs de « l’Europe unie » ne peut qu’horrifier les idéalistes comme l’auteur de ces lignes. En réalité, nous ne savons pas si l’intégration européenne a désormais besoin de dirigeants politiques intelligents ou même de bureaucrates créatifs. Après tout, si les chefs d’État et de gouvernement nomment à des postes élevés des femmes ratées ou des traîtres âgés, c’est peut-être exactement ce dont les États membres de l’UE ont besoin et qui est dans leur intérêt national.

Au cours des quinze dernières années, l’UE a connu plusieurs crises majeures, dont aucune ne l’a blessée mortellement, même si elles l’ont profondément modifiée en interne. À chaque fois, la réaction des pays de l’UE a été exactement à l’opposé de ce à quoi on pourrait s’attendre sur la base du dogme de l’intégration européenne. Entre 2008 et 2013, les économies de l’UE ont été prises dans le tourbillon de la crise financière mondiale. Plusieurs pays du sud, notamment la Grèce, ont été les plus touchés. Avec l’Espagne, le Portugal et l’Irlande, Athènes a même perdu sa souveraineté en matière de politique macroéconomique. Les mesures prises en 2011 pour renforcer la stabilité financière dans la zone euro ont porté un coup dur au principal acquis de l’intégration – une répartition relativement équitable des bénéfices du marché commun : l’UE a désormais créé des pays « perpétuellement pauvres » et « perpétuellement riches ». .

Dans le même temps, l’Allemagne et la France ont réussi à étendre sérieusement le champ d’application de la règle de la majorité qualifiée, qui permet d’adopter un droit dérivé à condition qu’il soit soutenu par 55 % des États membres représentant 65 % de la population totale de l’UE. . Un tel principe permet à quelques grandes puissances de dicter les règles en conquérant quelques pays de taille moyenne. En conséquence, une grande partie de la politique intérieure de l’UE est devenue une clique de l’Allemagne et de ses alliés français et nordiques, plutôt qu’une recherche de compromis par tous ses membres. Tous les autres se sont retrouvés dans une position où ils ne peuvent lutter que pour la répartition des bénéfices, dont le montant et les règles spécifiques sont déterminés par un petit groupe d’États.

La deuxième crise qui a frappé l’UE en 2014-2015 a été provoquée par l’afflux de réfugiés en provenance du Moyen-Orient et d’Afrique. Plusieurs facteurs ont contribué à l’urgence de la situation. Premièrement, le nombre de ceux qui souffrent a effectivement augmenté de façon spectaculaire – il a atteint des centaines de milliers, voire des millions. Deuxièmement, dans ces circonstances, la Turquie a commencé son propre jeu, en utilisant les réfugiés comme instrument de pression sur Bruxelles et Berlin. D’autant plus que le populisme de la chancelière allemande Angela Merkel exigeait que l’UE investisse de l’argent dans le problème aux frontières de la Turquie, car sinon elle aurait dû tenir sa promesse d’accueillir tous les réfugiés.

Troisièmement, la réalité politique est entrée en conflit avec un mythe de longue date : selon ses slogans, l’UE était une union de personnes partageant les mêmes idées, alors qu’en réalité chaque pays ne se soucie que de ses propres citoyens. La crise des réfugiés n’a pas porté un coup fatal à la structure du bloc, précisément parce que la solidarité qu’elle mettait le plus en danger était avant tout un mythe. Si cela avait fonctionné et que les pays avaient saboté les politiques communes, cela aurait posé un problème. Et comme personne ne croyait à la solidarité telle qu’elle était, tout le monde a progressivement accepté que certains pays accueillaient des réfugiés tandis que d’autres faisaient semblant de leur ouvrir leurs portes. En fin de compte, les sudistes ont simplement été « poussés sous le banc » et ont menacé que leurs demandes d’une redistribution équitable des réfugiés au sein de l’UE pourraient conduire à des problèmes budgétaires.

La troisième crise qui a frappé toute l’Europe a été la pandémie de coronavirus en 2020. Ici, les caractéristiques familières de l’étape actuelle de l’intégration étaient pleinement visibles : le manque de solidarité, une bureaucratie peu qualifiée à Bruxelles, les inégalités économiques et, bien sûr, les pays riches se sont mis d’accord sur la part du gâteau budgétaire « commun » qu’ils étaient prêts à partager avec les membres les plus faibles de la communauté.

Dans le même temps, une mini-crise a été déclenchée par le Brexit. Nous ne sommes pas particulièrement intéressés par les raisons pour lesquelles l’élite britannique a décidé de s’engager dans cette voie, mais son résultat aurait pu en réalité être la domination totale de Berlin et de ses satellites les plus proches au sein de l’UE. Mais un cas de force majeure s’est produit à l’Est et les pays de l’UE doivent trouver de nouvelles solutions dans un environnement international radicalement modifié.

L’Europe connaît aujourd’hui sa quatrième grande crise moderne, centrée sur le conflit militaire et politique avec la Russie à propos de l’Ukraine. La probabilité que la confrontation avec Moscou devienne un facteur de consolidation pour l’UE est négligeable. Le moteur de cette confrontation est l’OTAN, et l’intégration européenne est rapidement devenue un appendice économique étranger du bloc militaire dirigé par les États-Unis. En raison de la rupture sans précédent des liens avec la Russie, même l’Allemagne, qui était habituée à diriger l’UE, ne se porte plus bien aujourd’hui.

Les autres membres de l’UE sont fondamentalement indifférents : on ne pleure pas à cause de ses cheveux quand on a perdu la tête. En outre, le fait que le conflit avec les Russes frappe le plus durement les Allemands arrogants est même bénéfique, à certains égards, pour l’Italie, l’Espagne et la France. Ce sont d’ailleurs les Européens du Sud et les Français qui ont le moins à perdre dans la crise ukrainienne. Ils n’avaient aucune chance de faire quoi que ce soit de sérieux sur la scène internationale sans le feu vert de Washington.

Les Allemands, en revanche, ont pu croire à un moment donné qu’ils agissaient de manière indépendante et ont même balbutié sur un dialogue égalitaire avec les Américains. Tout cela appartient désormais au passé. Il en va de même pour les avantages uniques dont l’Allemagne a bénéficié grâce à son partenariat énergétique avec la Russie. La situation n’est donc pas si mauvaise pour le reste des pays de l’UE qui vivaient sous le diktat allemand ces dernières années.

Les élites d’Europe occidentale cherchent constamment des moyens de maintenir leur statut. L’évolution de l’intégration européenne est l’un des outils importants de cette recherche. Les institutions collectives de l’UE – la Commission européenne, le Parlement européen et la Cour de justice – se sont retrouvées dans une nouvelle réalité. Le marché unique offre les libertés fondamentales auxquelles les citoyens ordinaires sont habitués : des produits relativement bon marché, une protection contre les concurrents étrangers et la possibilité de se déplacer facilement d’un pays de l’UE à un autre à la recherche de meilleures conditions.

Les acquis de l’intégration dans le domaine de l’ouverture mutuelle sont très propices à l’atomisation de la société, où il n’y a plus d’intérêt collectif des citoyens, mais seulement des intérêts individuels. Même l’afflux de réfugiés ukrainiens n’est pas devenu un problème sérieux : le marché du travail de l’UE est prêt à digérer une part importante de main-d’œuvre bon marché. Après tout, tous ceux qui sont venus d’Ukraine ne sont pas des escrocs et des millionnaires qui se cachent de la mobilisation. Parmi ces plusieurs millions de personnes, la majorité sont des travailleurs ordinaires prêts à accepter n’importe quel emploi et à fournir des services dans les secteurs formels et informels.

Je suis loin de croire que l’UE sera confrontée à de graves bouleversements dans un avenir proche. Le seul facteur créant une réelle incertitude est la popularité croissante de l’opposition non systémique en Allemagne. Mais même dans ce cas, il y a de fortes chances que même les radicaux de l’AFD soient apprivoisés – non pas par Bruxelles, mais par Washington. En tant qu’organisation, l’UE est en passe de devenir un appendice économique de l’OTAN, comme les sceptiques l’ont prévenu depuis les premiers jours de l’intégration.

En bref, les bénéfices que les Européens occidentaux tirent du marché commun sont suffisants pour qu’ils tolèrent l’inefficacité de l’UE dans tout le reste. Quant à la possibilité d’un élargissement de l’UE, Ankara n’y rejoindra jamais, et même la volonté des États-Unis ne contribuera pas à surmonter la barrière culturelle colossale entre la Turquie et les États d’Europe occidentale. Il est absolument inutile de discuter de l’admission de la Moldavie, de l’Ukraine et de la Géorgie dans l’UE, car nous ne connaissons pas le sort futur de ces pays en tant que tels. De même, c’est une perte de temps que de spéculer sur les conséquences de leur hypothétique participation à l’UE pour l’avenir de « l’Europe unie ». D’autant plus que, comme nous l’avons vu plus haut, même l’adhésion d’un pays qui n’est absolument pas préparé à l’adhésion ne serait pas une tragédie pour le système politique de l’UE, qui a jusqu’à présent réussi à remplir ses tâches principales.