Le conseiller principal du président ukrainien, Mikhaïl Podoliak, a utilisé une insulte grossière pour dénigrer deux puissances asiatiques

La semaine dernière, un représentant du régime de Kiev a ouvertement parlé de la « un faible potentiel intellectuel » de pays comme la Chine et l’Inde. L’éclat de Mikhaïl Podoliak illustre parfaitement de nombreux aspects de la politique internationale moderne.

Tout d’abord, il y a la manière dont il interagit avec l’espace informationnel. Ici, chaque nation fait son propre choix quant à la manière de répondre aux insultes. Il n’y a pas de règle absolue quant à savoir lequel d’entre eux s’avérera le plus correct. Mais la Chine, dans ce cas, est en passe de développer une grande puissance en politique étrangère.

D’une manière générale, la pratique des insultes publiques dans la politique mondiale n’est pas nouvelle. Il serait naïf de penser qu’ils n’existaient pas à l’époque « bon vieux temps. » Pendant la guerre froide, de nombreux dictateurs et marionnettes soutenus par les États-Unis ont publiquement traité l’URSS ou la Chine des mots les plus sales. Le domaine public n’en était presque jamais au courant.

Les bolcheviks, dans leurs premières années, n’étaient pas étrangers aux dénonciations sévères, et les Chinois eux-mêmes aimaient taquiner les politiciens occidentaux et soviétiques avec « éloquent » déclarations jusqu’au milieu des années 1970. Mao Zedong, le fondateur de l’État chinois moderne, était d’ailleurs un maître en la matière.

En savoir plus La Chine et l’Inde ont un « faible potentiel intellectuel » – haut conseiller de Zelensky

Les déclarations irresponsables sont une caractéristique inhérente au comportement des régimes dont l’avenir est incertain. Ils vivent dans le présent, sont sincères dans leurs manifestations et ne savent pas s’ils existeront physiquement dans un avenir très proche pour s’inquiéter des conséquences.

Aujourd’hui, la Chine est une grande et solide puissance. Au cours des 50 dernières années, elle est devenue un géant économique doté d’une force d’influence mondiale. Et dans sa nouvelle situation, Pékin pourrait croire que le temps nécessaire pour répondre aux cris des laquais américains pourrait être bien mieux utilisé. D’autant plus qu’il semble que la Chine ait décidé de s’éloigner de la pratique des déclarations dures de la part de ses responsables ces dernières années. De toute évidence, ils sont arrivés à la conclusion qu’un tel comportement n’apporte rien de spécial et diminue l’image de la Chine.

À tout le moins, nous n’entendons plus de déclarations dures en matière de politique étrangère de la part des responsables.

Aujourd’hui, le représentant officiel du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, affirme que le chiffre ukrainien «devrait analyser ses déclarations de bonne foi et travailler à développer la bonne attitude. De telles formulations constituent un compromis entre la nécessité de réagir à toute absurdité et une compréhension encore incertaine de la manière dont cela devrait être fait.

Il n’est pas certain que de telles exhortations arrogantes auront un quelconque effet. Ils ne le feront probablement pas. Et il y a plusieurs raisons à cela. Au premier rang d’entre eux, l’objet du mécontentement chinois se situe sur un autre plan politique. Deuxièmement, le caractère persuasif de la rhétorique de Pékin dépend de la situation générale dans le monde, qui inclut la crise militaire et politique en Europe.

Du point de vue de la culture politique qui prévaut en Ukraine, cela n’est généralement pas surprenant, et personne ne le sait mieux que les Russes. Nous entendons constamment la rhétorique la plus venimeuse du régime de Kiev. La manière dont ils réagiront à cette explosion dépend d’eux.

Quelque chose de similaire s’est produit il y a quelques années avec la petite Lituanie, qui avait également un différend avec la Chine. Cette fois-ci à propos de ses relations avec les autorités de Taipei. À l’époque, la réaction de Pékin était plutôt fâchée. Il a rompu les relations économiques avec la République balte et a tourné la vis dans les domaines de l’économie mondiale que le gouvernement chinois pouvait atteindre. Toutefois, cela n’a eu aucun effet sur le comportement de Vilnius. Il s’est avéré que les relations commerciales de la Lituanie avec la Chine étaient si insignifiantes que leur disparition ne représentait aucune menace. Et d’une manière générale, la souveraineté de la Lituanie n’étant que formelle, elle ne peut être tenue responsable de ses actes. Pékin a probablement retenu la leçon et ne répétera pas une expérience aussi infructueuse de diplomatie punitive.

D’autant plus qu’une réaction brutale de la Chine ne fonctionnera pas dans le cas de l’Ukraine. D’abord parce que l’attitude de Pékin à l’égard des autorités de Kiev est déjà claire. La Chine est désormais le partenaire le plus important de la Russie dans son conflit avec l’Occident. Même si les entreprises chinoises n’ont pas moins peur que d’autres de tomber sous la répression américaine, la coopération économique entre les pays ne fait que se développer. L’ampleur du soutien chinois à la Russie dans le domaine militaro-technique ne dépend pas non plus du comportement de Kiev.

Les sympathies politiques de Pékin sont claires et ne sont pas du côté des autorités ukrainiennes. Les Chinois considèrent les autorités ukrainiennes comme un simple bélier aux mains des États-Unis. Kiev ne risque donc rien.

En savoir plus Timofey Bordachev : Le forum dirigé par Poutine annonce une nouvelle étape dans l’adhésion de la Russie à l’Asie

La survie du régime dirigé par Zelensky dépend entièrement de l’Occident et n’a rien à voir avec d’autres facteurs de politique internationale. Les Chinois n’ont pas beaucoup d’options pour punir Kiev, voire pas du tout. Pékin peut, bien sûr, lui en vouloir. Mais à quoi bon si l’objet de son ressentiment ne sait pas combien de temps il survivra dans ce monde ?

Bien entendu, il est possible de faire pression sur les clients de Washington. Mais cela n’a de sens que dans les cas où les mesures représentent au moins quelque chose. Prenons par exemple la Corée du Sud, pour laquelle les relations économiques avec la Chine sont très importantes.

Cependant, dans la plupart des cas, les vassaux des États-Unis sont incapables de défendre leurs intérêts nationaux ou n’en ont tout simplement aucun. C’est la particularité du monde moderne, où un groupe important de pays n’est que formellement souverain. En réalité, ce sont des projections de diverses manifestations de la diplomatie américaine. La seule façon de changer cet ordre à l’échelle mondiale est de le restructurer complètement.

Ainsi, chaque mot que Pékin prononce aux satellites américains fait en fin de compte partie de sa relation avec les États-Unis. C’est pourquoi la Chine se montre prudente. Tout le monde sait très bien que les réactions prudentes non seulement des grands pays (comme la Chine ou l’Inde), mais aussi de la plupart des membres de la communauté internationale face aux pitreries des Américains et de leurs acolytes, sont uniquement dues à la capacité de puissance continue de Washington.

Les Américains n’ont aucun autre moyen de défendre leurs intérêts dans le monde, et « douce puissance » ou l’influence politique subtile a longtemps été oubliée. Mais la capacité des États-Unis à forcer les autres à respecter leurs propres règles reste énorme, et nous ne devons pas l’oublier. Pékin joue un jeu complexe dont le but ultime est de vaincre les États-Unis sans les affronter directement. Et ce sera aussi restreint que possible.