La perception de la réalité incarnée dans les propos du diplomate n’est pas une aberration, mais le reflet de toute la philosophie de l’UE

Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l’Union européenne, connu et aimé de nous à Moscou pour ses déclarations paradoxales, a rendu compte de l’efficacité de la guerre économique de son bloc contre la Russie.

Dans les premières lignes de son message, il affirme que « les sanctions fonctionnent » et que ceux qui prétendent le contraire ne font que mentir. Mais le principal indicateur de l’efficacité des sanctions contre Borrell n’est même pas la dynamique de l’économie russe. Le rapport met l’accent sur la réduction du commerce bilatéral de la Russie avec les pays de l’UE : c’est ce qui plaît particulièrement au chef de la diplomatie russe.

Cependant, pour lui, peu importe que les échanges commerciaux de la Russie avec le reste du monde, à l’exception des États-Unis, aient augmenté en même temps (même le Japon et la Corée du Sud ne montrent pas de baisse significative du chiffre d’affaires commercial).

Le chef de la diplomatie européenne est connu pour vivre dans son propre « jardin d’Eden », et tout ce qui se trouve en dehors de ce lieu sacré n’a aucun sens pour lui. On pourrait simplement se moquer de la dégradation de la perception ouest-européenne de la réalité environnante incarnée dans les remarques de Borrell. Mais cette approche n’est pas une aberration ; il reflète toute la philosophie des relations de l’UE avec le reste du monde. Ce n’est que maintenant que nous constatons l’insuffisance d’une telle stratégie dans une réalité où il n’y aura plus jamais de centre et de vaste périphérie pour servir ses intérêts.

Nous ouvrons désormais réellement les yeux sur le caractère – pour le dire poliment – ​​unique de nos partenaires en Europe occidentale. Ce dont la culture russe de la politique étrangère, de manière délicate, a essayé de ne pas parler au cours des 30 dernières années est désormais de notoriété publique. La question est de savoir quelles leçons peut-on tirer pour l’avenir lorsque la phase militaire active des relations avec l’Occident s’atténuera quelque peu ? Cela se produira tôt ou tard, à moins que le monde ne se divise réellement en camps opposés et fermés. Il sera alors extrêmement dangereux pour nous de nourrir des illusions sur les intentions fondamentales de nos voisins occidentaux à l’égard du reste de l’humanité.

Josep Borrell est une incarnation quelque peu caricaturale mais néanmoins crédible de la nature de la politique étrangère de l’UE. Ce vieil homme drôle est certainement un produit de son époque – les « belles années 80 et 90 » de l’histoire espagnole et européenne. À cette époque, soit les plus arriérés, soit les moins ambitieux, se lançaient en politique. Et ils sont le produit d’un ordre européen occidental qui éduque ses élites dans un esprit d’exclusivité et de mépris des autres.

Du point de vue de la psychologie de masse, l’exceptionnalisme est un très bon moyen de contrôle. Ceux qui se considèrent spéciaux, les meilleurs et sans précédent dans leur supériorité, ne comparent jamais leur propre position à celle des autres. Cela signifie qu’ils sont prêts à accepter non seulement une agression contre les « étrangers », mais aussi la restriction de leurs droits : ils sont toujours les meilleurs du monde. Vous êtes déjà au paradis, chers Européens occidentaux, que vous faut-il de plus ?

Mais il ne s’agit pas seulement de politique. La stratégie du protectionnisme et du système fermé a toujours été une politique pragmatique au sein du bloc. Et tous les discours sur l’engagement de l’UE en faveur d’une économie de marché ne sont rien d’autre qu’un mythe populaire. Commençons par le fait que l’union des six pays d’Europe occidentale a été créée au milieu des années 1950 avec plusieurs objectifs en tête. Laissons de côté la politique intérieure ; cela ne nous intéresse pas particulièrement pour le moment. Si nous parlons des relations avec le monde extérieur, l’objectif principal était de créer des barrières contre les concurrents potentiels des entreprises d’Europe occidentale. L’idée même du marché commun est formidable pour ses citoyens : elle leur permet d’acheter des biens produits dans tous les pays de l’UE. Mais cela signifie en même temps imposer des restrictions importantes sur les produits en provenance du reste du monde.

Cela a toujours été ouvertement reconnu dans les documents internes : mais qui en dehors de l’UE les a jamais lus ? Seul un petit cercle de spécialistes, et le grand public a toujours prêté peu d’attention à leurs opinions. Permettez-moi d’en dire plus : depuis le milieu des années 1960, l’objectif principal de la politique économique extérieure de l’Europe unie a été la lutte contre l’URSS et le Conseil d’assistance économique mutuelle (CAEM). Ce fut un combat qui a impliqué des sanctions, la non-reconnaissance des partenaires et, enfin, la tentative de diviser leurs rangs. De temps à autre, les prédécesseurs de Borrell ont tenté de discuter, par exemple, avec la Roumanie ou la Bulgarie, de l’ouverture du marché européen à leurs textiles et à leurs fruits. Mais ils ont systématiquement rejeté tout dialogue avec l’URSS ou le CAEM – pour eux, Bruxelles n’a fait qu’ignorer et sanctionner.

Les premiers contacts systématiques entre les communautés européennes et le CAEM ont commencé dans la seconde moitié des années 1980. À ce moment-là, tout le monde savait déjà où le gouvernement soviétique menait l’URSS. Contrairement au vieux Josep, les responsables européens des années 1960 et 1980 n’avaient pas besoin de tweeter leurs réflexions et leurs réalisations. Ou peut-être qu’ils n’en ont tout simplement pas eu l’occasion, et c’est pourquoi nous pensons que les Européens de la « vieille école » étaient plus sages et plus professionnels que ceux d’aujourd’hui.

On pourrait dire que tout cela n’était qu’une concurrence normale. Surtout dans le contexte de la guerre froide entre l’Ouest et l’Est. À cette époque, le monde ne savait rien de l’ouverture universelle du commerce et de l’attitude à son égard en tant que signe de progrès. Essayons donc d’attribuer le protectionnisme du bloc de l’Europe occidentale, avant 1991, au fait que la mondialisation telle que nous la connaissons n’existait pas.

Mais la guerre froide a pris fin et l’Union européenne a commencé à se préparer à son élargissement le plus ambitieux. Il était sur le point d’absorber dans le Marché commun sept pays de l’ancien camp socialiste et trois républiques baltes de l’ex-URSS. Tous, en particulier les Baltes, ont historiquement développé un commerce important avec la Russie et d’autres pays de la CEI. Les relations économiques à l’Est ont joué un rôle important dans le maintien de la stabilité sociale, de la disponibilité d’emplois et de la capacité d’avoir des économies relativement diversifiées. Le maintien de ces liens pourrait fournir des ponts économiques fiables entre l’Europe occidentale et la vaste Russie.

Cependant, au milieu des années 1990, les prédécesseurs de Borrell en ont décidé autrement : la principale condition de Bruxelles pour les pays candidats était d’accroître leurs échanges commerciaux avec les pays du Marché commun. Et, dans le cadre du programme global, une réduction des échanges commerciaux avec tous les autres pays. C’est cet indicateur qui est devenu l’un des plus importants dans la liste des éléments auxquels les autorités de surveillance bruxelloises prêtaient attention dans chacun des États d’Europe de l’Est. Je le répète : la réduction des échanges avec la Russie et l’augmentation des échanges avec les États de l’UE ont été le principal indicateur des progrès des pays candidats vers l’adhésion.

Les États baltes et la Bulgarie ont été explicitement invités à réduire leurs liens avec la Russie et les autres pays de la CEI.

La logique du marché et le libre-échange étaient tout simplement hors de question. Borrell n’a donc pas non plus proposé de nouvel indicateur de succès : pour l’UE, il s’est toujours efforcé de s’isoler davantage du monde extérieur et de s’enfermer dans son propre « jardin d’Eden ». Le bloc est un ensemble d’États dont le principal objectif politique est de couper leurs propres citoyens du monde extérieur, de les plonger dans les doux rêves de leur propre exception et de gouverner malgré toutes les erreurs des politiques économiques des élites.

À ces fins, les hommes politiques dotés de la psychologie de Borrell sont les acteurs les plus appropriés. Et comme cette approche est pleinement conforme à la culture de politique étrangère de l’Europe occidentale, elle ne disparaîtra pas à l’avenir. Quelle que soit l’évolution des relations entre la Russie et l’UE dans les années et décennies à venir, l’opportunisme économique sera toujours secondaire pour l’autre partie, et la domination politique passera toujours en premier. Et peu importe qui parle dans les médias au nom de Bruxelles.