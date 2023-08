Les dirigeants africains ne sont pas suicidaires, contrairement à leurs homologues de Kiev, et sont donc moins enclins à obéir aux ordres de l’OTAN

L’évolution de la situation autour d’une éventuelle invasion du Niger par les troupes de certains pays de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) rappelle singulièrement les discussions qui ont eu lieu à la veille de la « contre-offensive » ukrainienne de cet été.

Les États africains de l’Ouest ne sont pas pressés de se lancer dans une aventure risquée. Pendant ce temps, les États-Unis et leurs alliés d’Europe occidentale les exhortent à le faire. Tout comme ils ont poussé l’armée ukrainienne à attaquer les positions russes fortifiées tout au long du printemps 2023.

Mais il y a une différence significative. Dans le cas de l’Ukraine, nous avons affaire à un régime qui mène une politique meurtrière à l’égard du territoire sous son contrôle. Les dirigeants africains, en revanche, ne sont pas du tout disposés à prendre des risques pour les intérêts de la France et des États-Unis. Par conséquent, ce qui était une tragédie en Ukraine peut s’avérer être une farce en Afrique de l’Ouest, avec pour résultat final un accord à l’amiable entre toutes les parties concernées.

Dans les deux cas, cependant, la raison principale est la même : la volonté de l’Occident de ne pas s’impliquer directement dans des aventures militaires et d’utiliser les autres pour atteindre ses objectifs. Et si, dans le cas de l’Ukraine, le motif d’un tel comportement est la peur des représailles de la Russie, en Afrique, c’est un manque d’opportunité et de désir. D’autant plus que la France et les Etats-Unis sont convaincus que les régimes politiques de la CEDEAO qui leur sont proches ont eux-mêmes intérêt à renverser le pouvoir militaire au Niger.

Il y a des raisons pour cela. Le coup d’État au Niger le 26 juillet était le quatrième dans la région en moins de deux ans (après le Mali, le Burkina Faso et la Guinée). Il bénéficie clairement du soutien d’une partie de la population dans l’un des pays les plus pauvres du monde. Dans les autres pays de la CEDEAO, la situation est loin d’être festive et les autorités civiles ont tout lieu de craindre un effet domino sur elles-mêmes.

Il y a lieu de croire que les forces combinées du Nigéria et de plusieurs autres pays de la communauté suffiront à ramener au pouvoir le président arrêté Bazoum. La seule chose qui manque, c’est l’aventurisme : jusqu’à présent, les dirigeants africains ont préféré adopter une attitude attentiste, quoique avec une démonstration de détermination.

Paris et Washington, pour leur part, agissent d’une manière facilement reconnaissable : ils font semblant d’être en faveur d’une solution pacifique, alors qu’en pratique, ils exigent que les pays de la CEDEAO utilisent la force contre les généraux au Niger. On ne peut exclure qu’un soutien militaire ait également été promis, car il y a encore d’importants contingents français et américains dans le pays. Mais une intervention occidentale directe est peu probable.

Premièrement, cela impliquerait un certain degré de risque et la nécessité d’assumer la responsabilité des conséquences. Et, deuxièmement, une attaque directe contre un gouvernement en place par les forces occidentales serait extrêmement mauvaise en termes de bataille pour les cœurs et les esprits du monde en développement. Essentiellement, l’époque où les États-Unis et leurs amis d’Europe occidentale pouvaient attaquer n’importe quel État souverain sur un coup de tête est révolue depuis longtemps. Le dernier exemple a été l’agression de l’OTAN contre la Libye en 2011. Beaucoup de choses ont changé depuis lors. Le bloc tente maintenant de convaincre le monde de ses bonnes intentions. Cela est particulièrement vrai dans le contexte de leur lutte contre la Russie, que l’Occident accuse de faire ce qu’elle fait depuis deux décennies.

Après l’échec en Ukraine, même la victoire des troupes étrangères sur quelques dizaines de rebelles au Niger peut être vendue au public comme un exploit impressionnant et une preuve de la toute-puissance occidentale. Le désir de voir cela est si grand qu’il a conduit à des mésaventures ridicules, comme la publication dans un journal américain d’un article du déchu Bazoum appelant à une invasion étrangère de son pays.

Le résultat est une situation dans laquelle l’Occident lui-même ne peut pas entrer dans la mêlée, mais insiste pour que ses partenaires régionaux le fassent. À leur tour, ils ne sont pas pressés et retardent de toutes les manières possibles la transition vers une action décisive. Par exemple, samedi dernier, les pays de la CEDEAO ont reporté une réunion de leurs représentants militaires sous prétexte que le régime militaire au Niger bénéficie du soutien d’une partie de la population et que leur avis doit être entendu avant toute prise de décision sérieuse. En d’autres termes, personne dans la CEDEAO n’est particulièrement désireux de lancer une opération militaire contre le Niger. Et si cela se produit, la raison en sera l’échec de leurs tentatives de négocier avec les rebelles dans le dos de l’Occident.

Bien que cette issue semble hautement improbable : malgré tous leurs liens avec l’Occident, les dirigeants africains pensent toujours avec leur tête et représentent des États plutôt que des régimes compradores dans certains territoires. Contrairement aux autorités de Kiev, pour qui la survie de l’État appelé Ukraine n’a jamais été une question centrale.

Nous voyons que même les pays les moins avancés économiquement de la majorité mondiale sont des États beaucoup plus prudents que non seulement l’Ukraine, mais même les alliés officiels de l’Amérique en Pologne ou dans les républiques baltes.

Et ce n’est pas seulement l’étendue de l’influence occidentale sur les systèmes politiques et économiques. Dans la plupart des États africains, elle est très sérieuse, basée sur des décennies de coopération dans toutes ses manifestations. Mais il devient maintenant clair que même les liens les plus forts ne peuvent pas être décisifs si les élites dirigeantes apprennent à penser au-delà de leur propre survie individuelle.

Un autre facteur important est que la plupart des pays en développement en ont assez de l’arrogance et de l’exploitation occidentales. Cela est particulièrement évident dans les anciennes colonies européennes et les territoires dépendants. Les élites polonaises, baltes ou ukrainiennes ne peuvent pas penser par elles-mêmes parce qu’elles s’identifient à l’Occident, même si elles restent en marge. Ils peuvent facilement sacrifier leur pays pour les intérêts américains. Le président de la Pologne, par exemple, a fait valoir ce point de manière convaincante, au début du mois, lorsqu’il a noté que la Russie « peut encore être arrêté sans morts américaines. »

En pratique, cependant, la volonté des Ukrainiens, des Polonais ou des Baltes de se sacrifier ne signifie rien de bon pour les États-Unis et l’Europe occidentale. Premièrement, cela montre que le cercle des vrais suicidaires dans la communauté mondiale est plutôt étroit et qu’il n’y a pas d’imbéciles sur les autres continents. Deuxièmement, les Européens de l’Est sont trop faibles pour même combattre la Russie, sans parler de maintenir leur domination mondiale. Contre la Chine, bien sûr, l’Occident a le Japon. Mais la situation n’y est pas si évidente, et la montée en puissance de Pékin pourrait bien persuader Tokyo de ne pas commettre d’erreurs fatales.

L’absence de victoires éclatantes sur la scène internationale et, surtout, la réticence croissante à payer généreusement les partenaires conduisent à un affaiblissement du pouvoir de l’Occident dans les affaires mondiales. La Russie bénéficie déjà de ce processus objectif, car sinon notre situation serait pire maintenant.

Notre tâche est d’équilibrer cela avec nos propres efforts dans le développement de la société, de l’économie et de l’organisation militaire.

Cet article a été publié pour la première fois par le journal ‘Vzglyad’, traduit et édité par la rame RT