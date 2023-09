Timofey Bordachev : Avec le déclin de l’Europe, la géographie unique de la Russie lui offre une immense opportunité d’embrasser l’Asie

Alors que Vladivostok accueille un forum économique majeur, voici pourquoi Moscou a décidé qu’il était temps de se tourner vers l’Est

La capitale de l’Extrême-Orient russe, Vladivostok, accueille actuellement le Forum économique oriental (FEE) annuel – un événement public important et une vitrine du pivot du pays vers l’Est.

Cette politique ambitieuse a été adoptée par Moscou il y a un peu plus de dix ans, lorsque le président Vladimir Poutine a déclaré que le développement de l’Extrême-Orient et son intégration dans le marché mondial étaient une priorité nationale pour le XXIe siècle. Depuis 2015, le forum rassemble des dirigeants politiques, économiques, scientifiques, éducatifs et de la société civile russes et étrangers.

À plusieurs reprises, les dirigeants des principaux États asiatiques – le président chinois Xi Jinping, le Premier ministre indien Narendra Modi, le défunt Premier ministre japonais Shinzo Abe et le patriarche de la politique régionale Mahathir Mohamad de Malaisie – ont participé à plusieurs reprises. En d’autres termes, la Russie et ses principaux partenaires régionaux ont démontré le sérieux des projets de Moscou visant à intégrer son économie dans le système politico-économique vaste et diversifié de l’Asie.

Il faut dire que pour la Russie, le développement des relations avec les pays asiatiques n’a en général jamais été une priorité – malgré sa forte présence dans la région. Il y avait à cela plusieurs raisons, dont chacune était suffisamment grave pour reléguer la direction de l’Est à la deuxième ou à la troisième place dans la liste des priorités de politique étrangère nationale.

En savoir plus Fiodor Loukianov: Les années glorieuses du G20 sont terminées

Tout d’abord, une fois que Moscou a accompli sa tâche la plus importante il y a cinq cents ans – libérer l’Est de la menace des nomades des steppes – aucune menace pour la sécurité n’a été perçue venant de cette direction. La puissance russe s’est déplacée vers l’est relativement facilement, occupant progressivement de nouveaux territoires au-delà de l’Oural avec des vagues de colonisation et de construction administrative.

Ici, elle n’a presque jamais rencontré d’obstacles ou d’adversaires susceptibles de menacer son existence. Même le coup le plus grave porté à notre ego impérial depuis cette frontière, à savoir l’affrontement avec le Japon au début du siècle dernier, n’était pour la Russie qu’un simple conflit colonial qui ne pouvait constituer une menace pour l’intégrité territoriale de l’État. La seule période où la menace asiatique était tangible était au milieu du XXe siècle. Au départ, le défi venait de Tokyo qui, à son apogée impériale, avait menacé les possessions russes en Extrême-Orient et les avait même contrôlées à plusieurs reprises.

Cette menace a disparu depuis la défaite du Japon lors de la Seconde Guerre mondiale. La participation de l’URSS à ce succès a complètement résolu le problème, et aujourd’hui son retour est encore moins qu’hypothétique. Quoi qu’il en soit, le danger ne vient peut-être pas du Japon, mais plutôt des États-Unis, qui le contrôlent aujourd’hui. La Russie partage d’ailleurs une frontière avec ce pays, mais l’éloignement de l’Alaska du principal territoire américain ne pose pas de problèmes de sécurité majeurs.

Deuxième, dans le domaine économique, la Russie a toujours été étroitement liée au reste de l’Europe et à l’Occident en général. Dans cette direction, la géographie elle-même a favorisé la coopération et le commerce à un point tel que même l’hostilité constante des Européens occidentaux eux-mêmes à l’égard des Russes n’a pas pu inverser cette tendance. La Russie et d’autres pays européens sont entrés en guerre à plusieurs reprises, et de l’Occident sont venues des forces qui ont entrepris de détruire l’État russe. Mais même ces événements tragiques bien connus – notamment les invasions d’Adolf Hitler et de Napoléon Bonaparte – n’ont pas suffi à dissuader le pays de nouer un partenariat économique, technologique et culturel avec le reste du continent. En ce sens, l’Europe occidentale se situe à l’opposé de l’Asie dans le système des relations extérieures de la Russie. Cela a toujours été une menace, mais il était facile de renouer des relations étroites une fois les guerres sanglantes terminées.

Enfin, les régions russes tournées vers l’Asie n’ont jamais été elles-mêmes suffisamment peuplées ni suffisamment importantes dans le système économique du pays. En raison de facteurs climatiques et topographiques, la bordure orientale de la Russie a toujours été comme la pointe d’une lame, s’effilant et perdant son lien particulier avec le manche dans les régions centrales de la partie européenne du pays. Une étroite bande de terre, propice à l’installation de masses importantes de population, longe le chemin de fer transsibérien et se termine dans une grande ville – Vladivostok. En revanche, aux États-Unis par exemple, le climat favorable de la côte ouest permet à plusieurs grands centres urbains de « s’accrocher » aux rives de l’océan Pacifique.

Tous ces facteurs ont rendu secondaire l’orientation de l’État russe vers l’Est. Et seules une volonté politique extraordinaire et les changements les plus fondamentaux dans la position de Moscou dans les affaires mondiales pourront inverser ces contre-indications objectives.

En savoir plus Fiodor Loukianov : Pourquoi la « majorité mondiale » considère le conflit ukrainien comme un exemple du déclin de la puissance européenne et nord-américaine

Le développement des relations avec l’Asie est compliqué par le fait que la Russie est géographiquement très déconnectée de la majeure partie du continent. Il est séparé par la vaste ceinture islamique de l’Asie centrale et de l’Afghanistan au sud, par l’immensité de la Chine au sud-est et par le Japon traditionnellement hostile au nord-est. Le développement des liens entre la Russie et le reste de l’Asie nécessite donc la création de voies logistiques particulières.

L’Asie elle-même n’a joué un rôle important dans le système international qu’au cours des quarante ou cinquante dernières années. La plupart des États résolvaient des problèmes fondamentaux de développement et se concentraient sur l’intégration dans l’ordre mondial libéral dirigé par les États-Unis. Washington, en hégémon vigilant, n’a jamais favorisé les relations horizontales entre les pays dont les relations étaient importantes pour lui. La Russie s’est vu confier le rôle d’une autre station-service dans l’ordre mondial, mais uniquement pour servir les consommateurs occidentaux.

L’année et demie écoulée a été une période qui pourrait bien s’avérer être un tournant dans les relations russo-asiatiques. Avant tout, le renforcement des liens avec les puissances régionales et leurs économies est devenu une nécessité plutôt qu’un choix pour Moscou lui-même. Le désir de l’Occident de vaincre la Russie économiquement et militairement a conduit à une rupture rapide de nombreux liens avec d’autres États européens, à une réduction des investissements et à un sérieux ralentissement du commerce international.

Dans ces conditions, la Russie a réellement besoin de développer ses liens avec l’Asie, où un seul État majeur – le Japon – occupe une position similaire à celle des États-Unis et de ses alliés de l’OTAN. En 2022-2023, l’ampleur des liens commerciaux et économiques entre la Russie et les pays asiatiques s’est considérablement accrue et Vladivostok est devenue l’une des principales « portes d’entrée » des produits russes vers les marchés mondiaux. Et compte tenu des turbulences mondiales croissantes, les pays asiatiques eux-mêmes souhaitent commercer activement avec la Russie et passer progressivement aux règlements en monnaies nationales. L’Asie reste une région complexe et une source de partenaires rarement considérée pour Moscou. Mais aujourd’hui, pour la première fois dans l’histoire de la Russie, des conditions objectives sont apparues pour que nous puissions nous concentrer sur ce point.