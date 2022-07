Timo Werner s’exprime sur l’avenir de Chelsea

Par Josh Barker









Timo Werner a parlé de son avenir à Chelsea cette semaine.

Chelsea a bien sûr signé Timo Werner du RB Leipzig à l’été 2020, pour un montant de 45 millions de livres sterling.

L’Allemand s’est avéré l’une des stars de la Bundesliga la saison avant son changement à Chelsea, marquant 34 buts et 13 passes décisives en 45 sorties dans toutes les compétitions.

En conséquence, les fidèles de Chelsea s’attendaient sans aucun doute à voir Werner entrer en action.

Cependant, le tueur à gages n’a depuis pas semblé aussi impressionnant qu’il l’a fait pour Leipzig.

Maintenant, avec Kai Havertz et Raheem Sterling qui devraient être déployés au milieu pour les Blues cette saison, avec Sterling également en compétition sur l’aile gauche avec Werner, l’Allemand ne verra probablement que très peu d’action dans la prochaine campagne.

En conséquence, son avenir a été remis en question, les spéculations n’étant pas aidées par les récents commentaires du joueur :

“C’est difficile à dire”, a déclaré Werner lorsqu’on lui a demandé si des pourparlers clairs étaient nécessaires.

“Tout d’abord, le plus important, c’est que je sois heureux. Je suis heureux quand je joue et que je marque des buts. C’est le fait. C’est de cela que je dois m’occuper et les autres choses viendront.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pouvait trouver ce bonheur à Chelsea, il a répondu brusquement: “Je pourrais être heureux partout.”

Werner n’a marqué que 10 buts en Premier League en deux ans, n’a disputé que 21 matches de haut vol la saison dernière et ne sait pas pourquoi il a eu du mal à gagner du temps sous Tuchel.

“C’est difficile à dire”, a-t-il dit. “Je n’ai pas demandé mais je pense bien sûr que le manager a toujours des idées différentes, des pensées différentes et ce dont vous avez besoin dans différents jeux, je pense que dans de nombreux jeux je n’étais pas dans ses pensées alors j’essaie de changer cela.”

