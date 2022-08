Timo Werner revient au RB Leipzig en provenance de Chelsea pour un contrat d’une valeur allant jusqu’à 30 millions d’euros

Timo Werner est sur le chemin du retour de Chelsea au RB Leipzig après que les deux clubs ont confirmé mardi un accord de transfert pour l’international allemand.

L’accord – un transfert permanent pour le joueur de 26 ans – aurait une valeur d’environ 30 millions d’euros, bien que divers ajouts liés aux performances pourraient être inclus.

“Je suis très heureux de pouvoir jouer à nouveau pour le RB Leipzig”, a déclaré Werner, qui a signé un contrat de quatre ans, a dit. “J’ai passé un bon moment ici entre 2016 et 2020, lorsque nous avons brillamment joué en tant que nouveaux venus dans la ligue. C’était un départ digne pour moi de quitter le club en tant que meilleur buteur, mais c’est du passé maintenant et je regarde vers l’avenir, parce que moi et le club avons évolué ces deux dernières années.

“J’ai passé deux excellentes années à Chelsea pour lesquelles je suis vraiment reconnaissant et j’ai été couronné du trophée de la Ligue des champions. L’expérience de jouer à l’étranger dans une nouvelle ligue m’a vraiment aidé, ainsi que ma carrière. Maintenant, j’attends avec impatience la nouvelle saison avec le RB Leipzig et surtout de retrouver les supporters de Leipzig, qui comptent beaucoup pour moi. Nous voulons accomplir beaucoup de choses et bien sûr, je veux devenir le premier joueur de Leipzig à atteindre la barre des 100 buts.”

Werner cherchera à remettre sa carrière sur les rails avant la Coupe du monde au Qatar après une période décevante de deux ans à Stamford Bridge.

Il a rejoint Chelsea en 2020 pour 50 millions d’euros, choisissant de ne pas participer au quart de finale reprogrammé de la Ligue des champions de Leipzig contre l’Atletico Madrid – retardé en raison de COVID-19 – pour se donner plus de temps pour s’adapter au football anglais.

Werner a bien commencé, marquant huit buts lors de ses 12 premiers matchs jusqu’à la mi-novembre, mais n’en a réussi que quatre de plus pour le reste de la campagne alors qu’une perte de forme et de confiance s’est installée.

Il est de retour! 💪 pic.twitter.com/aRIhgSK8OV – RB Leipzig anglais (@RBLeipzig_EN) 9 août 2022

Werner a été complètement exclu de l’équipe de Chelsea pour le match contre Everton alors que les pourparlers avec Leipzig se poursuivaient.

Il a marqué 23 buts en 89 apparitions pour Chelsea et bien que l’on pense que l’entraîneur Thomas Tuchel hésite à se séparer de l’attaquant étant donné la pression plus large pour renforcer l’équipe, il est reconnu que la Coupe du monde de mi-saison a accru les craintes du joueur face à un manque de action régulière.

La signature de Werner fait suite à l’annonce de Leipzig mardi qu’ils avaient finalisé la signature de l’attaquant du FC Salzbourg Benjamin Sesko, qui rejoindra officiellement le club en juillet 2023.

“La signature de Timo Werner est un transfert spécial pour nous”, a déclaré le directeur technique de Leipzig, Christopher Vivell. “Nous avons passé de belles années ensemble à Leipzig qui ont vu Timo devenir le meilleur buteur du club et un international allemand. Son retour signifie beaucoup pour les supporters car Timo était un véritable favori des fans et une figure d’identification pour beaucoup de gens.

“Le transfert avait beaucoup de sens pour nous, à la fois en raison de la qualité de Timo et des aspects financiers de l’accord. Maintenant, nous voulons nous appuyer sur le succès que nous avons commencé ensemble et atteindre nos objectifs avec l’aide de Timo. Non seulement cela signifie la qualification à la Ligue des champions, mais nous voulons aussi aller le plus loin possible dans les compétitions de coupe.”

James Olley d’ESPN a contribué à cette histoire.